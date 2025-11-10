Kiengedték a börtönből Nicolas Sarkozyt

Franciaország;Nicolas Sarkozy;feltételes szabadlábra helyezés;

2025-11-10 16:06:00 CET

A fellebbezési tárgyalásáig feltételes szabadlábra helyezték, így a volt francia elnök három hetet sem töltött a börtönben.

Feltételesen szabadlábra helyezik Nicolas Sarkozy volt francia elnököt, miután egy párizsi fellebbviteli bíróság hétfőn úgy döntött, hogy az ítélete elleni fellebbezési tárgyalásáig szabadlábra bocsátható. Az elítélt volt államfő bírósági felügyelet alá kerül - közölte a France24.

Ezzel Nicolas Sarkozy ma már el is hagyhatja a celláját, amelyben még három hetet sem töltött el. A portál felidézi, hogy a volt francia elnököt Moammer Kadhafi volt líbiai diktátor kampánypénzeinek összegyűjtésére irányuló összeesküvés miatt ítélték öt év börtönbüntetésre. A bűncselekmény célja a sikeres 2007-es választási kampányának líbiai forrásokból történő finanszírozása volt.

Sarkozyt a többi vádpont alól felmentették, így egyebek között a korrupciós vádak alól is. Ennek ellenére amelyben viszont elítélték, annak rendkívüli súlyosságára hivatkozva azonnal meg kellett kezdenie büntetése letöltését. Ezt írta most felül a friss döntés, de kikötve, hogy a volt elnök nem hagyhatja el Franciaország területét. Az ügyészség szerint ugyanakkor az összejátszás és a tanúkra nehezedő nyomás kockázata indokolja a bírósági felügyeletet.

Október 21-ével, büntetése letöltésének megkezdésével Nicolas Sarkozy az első francia államfő lett a második világháború utáni időszakból, aki rács mögé került, persze azonnal kérte szabadlábra helyezésének lehetőségét. A 2007 és 2012 között hivatalban lévő volt elnök tagadja, hogy bűncselekményt követett el és összeesküvés áldozatának tartja magát. „Nehéz, nagyon nehéz, minden fogolynak. Azt is mondhatnám, hogy kimerítő” - nyilatkozott börtönviszonyairól, hozzátéve, hogy mindemellett tisztelet illeti a börtönszemélyzetet, akik „elviselhetővé tették ezt a rémálmot.”.

Tavaly Franciaország legfelsőbb bírósága helybenhagyott egy másik, korrupció és befolyással üzérkedés miatt hozott ítéletet, elrendelve, hogy a volt elnöknek egy évig elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Erre szintén először került sor volt francia államfő esetében. A nyomkövetőt azonban most szintén eltávolították. Jóllehet, Sarkozy ezzel még messze nem nyugodhat meg, ugyanis tanúbefolyásolás miatt is folyamatban van ellene egy nyomozás. Azon kívül várhatóan még ebben a hónapban kinézhet neki egy másik ítélet a 2012-es, sikertelen választási kampányának illegális finanszírozása miatt is.