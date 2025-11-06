Két év felfüggesztett börtönbüntetést kért Iványi Gáborra a Fővárosi Nyomozó Ügyészség

ügyészség;Iványi Gábor;NAV;felfüggesztett börtönbüntetés;Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség;keresztényüldözés;

2025-11-06 16:12:00 CET

Keresztényüldözés Magyarországon 2025-ben.

Egy vagy két év felfüggesztett börtönbüntetést kért a hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntettével vádolt Iványi Gáborra és a 2022. februári NAV-razzia ellen tiltakozó a többi ellenzéki politikusra is a Fővárosi Nyomozó Ügyészség. A 24 értesülését a Központi Nyomozó Főügyészség is megerősítette. Iványi Gábort két év felfüggesztettre ítélnék, a társai kapnának egy vagy két év felfüggesztetett.

Mint ismert, Iványi Gábor vezette Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnél 2022. február 16-án hajtott végre razziát a NAV, a vezető lelkészén kívül két napja vádat emeltek a szintén a helyszínen tiltakozó Gurmai Zita MSZP-s országgyűlési képviselő, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselőt, illetve Szél Bernadettet és Herényi Károly volt országgyűlési képviselőt és két társukat állítja.

Az éppen kijevi útra induló Iványi Gábor az ügyet azzal kommentálta, hogy a hatalom öngólt lőtt, Donáth Anna pedig a Népszavának adott interjúban arról beszélt, hogy nem készül börtönbe vonulni, mert teljesen megalapozatlan az egész vádemelés. – Visszanéztük az úgynevezett bizonyítékokat, és azok alapján sem követtünk el bűncselekményt – fűzte hozzá.

Az ügyészség szerint 2022. február 21-én az Iványi Gábor által vezetett Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) Dankó utcai központjánál razziát folytatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a helyszínre pedig sem Iványi Gábort, sem a szimpátiatüntetésen megjelenő civileket és politikusokat nem akarták beengedni. A tömeg végül benyomult az épületbe, lökdösődésig fajuló vitába bocsátkozott a pénzügyőrökkel. Az ügyészség szerint az ellenzéki politikusok erőszakkal akadályozta a helyszínt biztosító pénzügyőröket jogszerű eljárásukban. Ez úgy nézett ki, hogy az iroda szűk lépcsőházában a tömeg az Iványi Gábort védő képviselőnőket a NAV-osok sorfalának nyomta. A képviselőnők egybehangzóan állítják nem történt erőszak, a szimpatizánsok kezdtek el nyomni, miattuk feszültek a kivezényelt NAV-osoknak. Az ügyészség végül öt embert gyanúsított meg: Iványi Gábor, az MSZP-s Gurmai Zita, Donáth Anna, Herényi Károly korábbi MDF-es politikus és Szél Bernadett ellen indult eljárás. A gyanúsítás tárgyává tett bűncselekmény miatt akár tíz év szabadságvesztés is kiszabható.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője a 24-nek azt mondta, Iványi Gábort hivatalos személy ellen csoportosan elkövető csoport vezetésének bűntettével vádolják, és ezt a bűncselekményt a törvény öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti. Az ügyben érintett négy politikust hivatalos személy ellen csoportosan elkövetett erőszak bűntette miatt állítják bíróság elé, ennek a bűncselekménynek pedig két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tételkerete. Az egy vagy két év felfüggesztett a legenyhébb büntetési tétel.