Tényleg nagy lehet a baj, Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak

A nyáron felröppent, majd álhírnek minősített információt most maga a miniszterelnök promózta a Facebookon.

„Mérlegen a washingtoni út. És persze minden más. Tabuk nélkül, Rónai Egonnal” – tette közzé kedd délelőtt Facebook-oldalán Orbán Viktor. Az interjú a Van miről beszélni címmel az ATV műsorvezetőjének a televízió podcastjében lesz látható, hallható a YouTube-on. Azt nem tudni, hogy mikor teszik fel a feltehetően már el is készült interjút, de a 24.hu úgy tudja, még kedd délután.

A nyáron a Média1 híre volt, hogy a kormányfő a július 26-i tusványosi beszéde után interjút ad az ATV-nek, és hogy a beszélgetés már szervezés alatt áll az Egyenes beszédben Rónai Egonnak. A hírt ezután az ATV cáfolta, megjegyezve, hogy az említett időszakban az Egyenes beszédet nem is Rónai Egon vezeti. 

Akkor mi is írtunk róla, tizennyolc év után először kaphatna valódi kérdéseket a kormányfő. Orbán Viktor ugyanis még ellenzékben, 2007-ben adott interjút a tőle független sajtónak utoljára. Akkor annak az Indexnek a kérdéseire válaszolt, amely 2020 óta a NER égisze alatt működik.

