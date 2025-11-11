A nyáron felröppent, majd álhírnek minősített információt most maga a miniszterelnök promózta a Facebookon.
G7.hu: Nehéz feladat előtt áll Karácsony Gergely, Budapest egy csődtömeg.
A kormány következetesen titkolja a honvédségi repülőgép-beszerzések költségeit – ám a Honvédelmi Minisztérium az egyik cégének mérlegében furcsa számokat találtunk.
Nyilvánvaló, hogy az ördög találta ki a cukros üdítőt és a kolozsvári szalonnát, míg az Úr a cézársalátán és a pirítóson keresztül szól hozzánk.
Tavaly jelentősen visszaesett az állami MVM csoportszintű eredménye. Zsuga János új vezérigazgató belső csatornájukon kemény szavakkal sürgeti az energiacsoporton belüli szemléletváltást.
Migránsokra és stadionokra emlékszünk leginkább az „elmúlt nyolc évből”, derül ki a Ténygyár és a ZRI Závecz Research friss kutatásából. A két ciklusnyi Fidesz-kormányzás után sokan vannak, akik úgy érzik, nem változott érdemben a helyzetük, de akiknek igen, azok közül többen érzik magukat az elmúlt időszak vesztesének, mint ahányan a nyertesének.
Kedden Király Gábor és Juhász Roland utolsó fellépése miatt egy különleges mérkőzéssel, mégis vereséggel búcsúztatta a 2016-os esztendőt a magyar-labdarúgó válogatott. A nemzeti tizenegy idei éve a régen várt Európa-bajnoki szereplésről marad emlékezetes, a Franciaországban történtek mellett azonban kevés sikerélmény jutott a magyar futballszurkolóknak.