Mérlegen a Fidesz-évek - Több a vesztes, mint a nyertes

Migránsokra és stadionokra emlékszünk leginkább az „elmúlt nyolc évből”, derül ki a Ténygyár és a ZRI Závecz Research friss kutatásából. A két ciklusnyi Fidesz-kormányzás után sokan vannak, akik úgy érzik, nem változott érdemben a helyzetük, de akiknek igen, azok közül többen érzik magukat az elmúlt időszak vesztesének, mint ahányan a nyertesének.