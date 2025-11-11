Az NNI nyomoz a Tisza Párt alkalmazásából nyilvánosságra került adatok miatt

adatok;nyomozás;mobilapplikáció;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-11 15:15:00 CET

A nyomozást hivatalból rendelték el.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) 2025. november 4-én hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt. A nyomozás elrendelésére a Tisza Párt „Tisza Világ” elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt került sor – derül ki egy keddi tájékoztatásból.

A közleményben azt írták, az eljárás során felvették a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljes körű feltárása, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében működnek együtt. A jogosulatlan adatkezeléssel összefüggésben beérkezett további feljelentések ügyében a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást.

Tájékoztatásuk végén közölték, hogy a folyamatban lévő eljárásokra tekintettel az ügyekről nem adnak bővebb információt.