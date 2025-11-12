A rendőrség megszüntette a Hatvanpusztán Hadházy Ákos autójának nekihajtó biztonsági őr elleni büntetőeljárást

rendőrség;büntetőeljárás;Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;

2025-11-12 08:46:00 CET

Azt állapították meg, hogy nem történt szándékos közúti veszélyeztetés. A független országgyűlési képviselő szerint a hatalom ezzel a határozattal „legitimálta az ellenzéki politikusok elleni erőszakot”.

„A rendőrség megszüntette a büntetőeljárást a Suzuki Vagyonőr ellen. Azt mondták, hogy nem követett el bűncselekményt, nem volt szándékos közúti veszélyeztetés. Csak véletlenül jött nekem, mert véletlenül jobbra fordította a kormányt” – közölte Hadházy Ákos szerda reggel a Facebook-oldalán.

A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Népszava érdeklődésére augusztus végén arról tájékoztatott, hogy büntetőeljárás keretében vizsgálják a független országgyűlési képviselő hatvanpusztai balesetének körülményeit. Lapunk azt követően érdeklődött a hatóságoknál, hogy Hadházy előzőleg arról számolt be: valaki – elmondása szerint az birtok biztonsági őre – oldalról belé hajtott. A politikus azt gyanította, hogy talán fel akarták borítani, végül azonban a biztonsági őr autója borult fel. A járművet visszaállították a kerekeire, személyi sérülés nem történt. A történtekről videó is készült, Hadházy pedig a baleset után többször is rákérdezett a férfinál, miért tette ezt, de választ nem kapott.

A Gulyáságyú Média most arról ír, hogy augusztusban még közúti veszélyeztetés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást G. J. gyanúsítottal, Mészáros Lőrinc biztonsági vállalkozása alkalmazottjával szemben a Bicskei Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Közlekedésrendészeti Alosztálya, miután a G.J. először frontálisan szembehajtott a Hadházy Ákost és a lap vele egy autóban ülő újságíróját, Gulyás Balázst szállító gépkocsival, majd miután ez nem sikerült neki, oldalról hajtott neki a képviselő által vezetett járműnek. Most ugyanez a rendőrkapitányság megszüntette a nyomozást.

Hadházy szerdai posztjában úgy kommentálta a döntést, hogy tulajdonképpen örülhet neki, hiszen – mint fogalmazott – „ennyi erővel mondhatták volna azt is, hogy én voltam a bűnös és én akartam felborítani ő, és annyit kegyeskedett a rendőrség leírni, hogy Édesapám jogosult kártérítésre az összetört Dacia miatt”.

A képviselő hozzátette, nem gondolta, „hogy valódi jogi következménye lesz a dolognak, de azt sem, hogy meg merik tenni, hogy még egy ejnye-bejnyét sem kapjon Orbán smasszere”. Szerinte a határozat „egészen elképesztő jogi nonszensz”, és panasszal él majd miatta. Megjegyezte, a hatalom ezzel a határozattal „legitimálta az ellenzéki politikusok elleni erőszakot”.

Hatvanpusztán korábban egy másik bűncselekmény miatt is büntetőeljárás indult: akkor Hadházy Ákos autójának kerekeit szúrták ki.