Nem hagyják veszni az airbnb-zők Terézvárost

Alkotmánybíróság;Kúria;Terézváros;Airbnb;Soproni Tamás;Magyar Apartmankiadók Egyesülete;

A Kúria döntése meglepte az apartmankiadók egyesületét, amely azonnali lépésként a rövid távú lakáskiadást szabályozó kormányrendelet módosítását, az önkormányzati betiltás lehetőségének elvételét szorgalmazza.

Noha a Kúria jogszerűnek ítélte az airbnb-zés lenullázását jelentő helyi önkormányzati rendeletet, a VI. kerületi szállásadók és az egész szektor működőképessége érdekében az Alkotmánybírósághoz és Magyarország Kormányához fordul az Magyar Apartmankiadók Egyesülete (Make) - tájékoztatta a Népszavát Schumicky Balázs elnök.

Miután a Kúria elutasította a Fővárosi Kormányhivatal indítványát, vagyis a rövid távú lakáskiadás önkormányzati tilalmát jogszerűnek és a lakók nyugalmának védelme érdekében hozott arányos beavatkozásnak minősítette, a rendelet 2026. január 1-jén hatályba léphet. A Kúria döntése meglepte az apartmankiadók egyesületét - tudtuk meg -, amely azonnali lépésként a rövid távú lakáskiadást szabályozó kormányrendelet módosítását, az önkormányzati betiltás lehetőségének elvételét szorgalmazza, hangsúlyozva "nem lehet több ezer budapesti család, kisvállalkozó tönkretétele a célja a kormánynak".

Az idő szűkében lévő terézvárosi házigazdák az Alkotmánybíróságra most nem számíthatnak, mert az csak akkor tud lépni, és oda fordulni is csak azt követően lehet, ha a helyi rendelet már hatályba lépett.

Nagy kérdés, hogy a VI. kerület példája mennyire lesz ragadós, mit lép majd a többi belvárosi kerület. Ha lép. Soproni Tamás terézvárosi polgármester bejelentésére elsők között reagált és üdvözölte a Kúria döntését például Shakkour Aram józsefvárosi önkormányzati képviselő, a rendeletalkotást megelőző helyi népszavazás előtti lakossági mozgósításban is aktív Szikra Mozgalom VIII. kerületi elnöke. Az önkormányzati politikus nem titkoltan Airbnb reguláció párti, de - mint lapunknak kifejtette - Józsefvárosban egyelőre ugyanolyan megosztó a kérdés, mint más kerületekben. Miközben mindenki tudja, hogy valamit lépni muszáj lesz, mert amint lejár a Budapestre 2025-2026-ban érvényes új engedély kiadási moratórium, tovább fokozódik a helyzet a belvárosi részeken.

Shakkour Aram szerint

nem szabad sehol sem odáig jutni, mint Terézvárosban, ahol már csaknem minden tizedik lakás Airbnb-szálláshely, és ha nem is a teljes tiltás, de a kiadható napok számának korlátozása szükséges.

Épp a teljes betiltás ellen érvel a Make is. Ők azt hangsúlyozzák, hogy a betiltás sem a kormánynak, sem az állami turisztikai ügynökségnek nem volt szándékában, de a lakosságnak sem, amely - tették hozzá - a Medián felmérése alapján a VI. kerületben is betiltásellenes. Schumicky Balázs szerint a Kúria elutasító döntésében szerepe volt annak is, hogy a kormányhivatalhoz nem tudták eljuttatni a saját kéréseiket és felvetéseiket, ami árnyalta és komplexebbé tette volna a kérdést. Az apartmankiadók egyesülete továbbra is biztos benne, hogy előbb-utóbb jogszabályellenesnek nyilvánítják a betiltást, és a szállásadók elmaradt hasznát az önkormányzaton fogják peres úton behajtani. Emiatt azt tanácsolják az Airbnb-zőknek, hogy a VI. kerületi engedélyeiket ne adják vissza, mert akkor később már nem tudnak piacra lépni, bármi lesz.