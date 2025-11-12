Jeffrey Epstein többször is említette Donald Trumpot magánlevelezésében

Egyesült Államok;Donald Trump;Jeffrey Epstein;

2025-11-12 18:08:00 CET

Az elnököt továbbra sem hozták összefüggésbe konkrét bűncselekmények elkövetésével.

Jeffrey Epstein az elmúlt másfél évtizedben több alkalommal is név szerint említette Donald Trumpot egy olyan levelezésben, amelyet egyik ismerősével és az elnök környezetéhez tartozó íróval folytatott – derül ki azokból az e-mailekből, amelyeket a Képviselőház demokrata tagjai hoztak nyilvánosságra.

A CNN beszámolója szerint a címzettek között Epstein korábbi bizalmasa, Ghislaine Maxwell – akit szexuális célzattal elkövetett emberkereskedelem miatt ítéltek el – valamint Michael Wolff író is szerepel.

Epstein a levelezésben azt állította, hogy Trump az ő házában sok időt töltött egy nővel, akit a Képviselőház felügyeleti bizottságának demokrata tagjai az Epstein-féle emberkereskedelem egyik áldozatának tartanak.

A dokumentumokat a Képviselőház Felügyeleti Bizottságának demokrata tagjai tették közzé.

Egyik levelében Epstein azt írta, hogy Trump „tudott a lányokról”, utalva arra a korábbi kijelentésére, miszerint Trump azért tiltotta ki őt a Mar-a-Lago klubból, mert fiatal nőket csábított el.

Trump neve sem küldőként, sem címzettként nem szerepel az e-mailekben, amelyek túlnyomórészt az elnöksége előtti időszakból származnak, és nem tartalmaznak ellene szóló bűncselekményre utaló információt.

Trump és Epstein kapcsolata ismét az érdeklődés középpontjába került Washingtonban, miközben politikai vita bontakozott ki arról, hogy a szövetségi kormány mikor és milyen módon hozza nyilvánosságra az Epstein-üggyel összefüggő iratokat. A feszültség év elején nőtt, amikor az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma közölte: fenntartja korábbi álláspontját, miszerint Epstein öngyilkosságot követett el, és nem tervez további részleteket nyilvánosságra hozni az esetről.