Lázár János: Nagyon nagy csata lesz, mert a szavazóinkat kiskanállal kell összeszedni

2025-11-12 22:12:00 CET

Szerinte ők hibáikkal együtt is különbek az ellenfélnél.

Nincs kormányváltó hangulat, kormányellenes azonban igen – jelentette ki szerda este a Mandiner Klubesten Lázár János építési és közlekedési miniszter a 444.hu beszámolója szerint.

A politikus hangsúlyozta, hogy a Fidesz-szavazóknak nem szabad elbízniuk magukat. Elismerte ugyanakkor, hogy bizonyos embereknél valóban van kormányváltó hangulat, amelynek súlyát a nagyobbik kormánypárt alábecsülte. Mint mondta, ezt saját tapasztalatai alapján is érzékelte.

Bírálta a Tisza Pártot is, amely szerinte azzal kampányol, hogy „minden rossz”, ám nem tudja megmondani, mit fog tenni, és mitől lesz jobb. Úgy véli, azok csalódhatnak a leginkább, akik az ellenzéki pártra szavaznak, míg a Fidesz támogatói nem járnak így, mivel „hibáinkkal együtt is különbek vagyunk az ellenfélnél.”

A miniszter óvatosságra intett, mondván: kerülni kell az elbizakodottságot és a nagyképűséget. „Nagyon nagy csata lesz, mert a szavazóinkat kiskanállal kell összeszedni. Nem egyszerű, mert itt majdnem minden emberrel – sokan bizonytalankodnak, sokan el vannak bizonytalanítva, sokan eltévednek – majdnem minden emberrel kell beszélni személyesen. Ezért szervezzük a Digitális Polgári Köröket, én ezért állok egy héten kétszer-háromszor egy utcasarkon” – idézte a minisztert a 444.hu.

Lázár János hozzátette, mindezt nem a pénzkereset, hanem a választók meggyőzése érdekében teszi.