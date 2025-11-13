Ezt az ellentmondást már nem fogják tisztázni – Kormányinfó percről percre

A miniszterelnök az ATV-nek adott interjújában is csak növelte a homályt. Korábban azt állította, hogy Magyarország teljes szankciómentességet kap az orosz energiahordozók vásárlásának a tilalma alól, kedden már arról beszélt, hogy a teljes szankciómentesség addig van hatályban, amíg ő a magyar miniszterelnök, Donald Trump pedig az amerikai elnök. Minden egy helyen.Orbán Viktor: Amikor Donald Trump azt mondta, hogy Magyarország nem kap szankciómentességet, akkor már tudtam, hogy megadja Csak földrajzi, számtani, jogi és közgazdasági szempontból semmi értelme annak, amit Orbán Viktor mond a Trump-találkozóról