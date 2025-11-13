Gulyás Gergely szerint Magyarország pénzügyileg stabil, nem számítanak változásra

kormányinfó;

2025-11-13 10:43:00 CET

Csuhaj Ildikó kezdte a kérdéseket, immár az MTVA munkatársaként. Gulyás Gergely kifejtette, hogy Magyarország mind gazdaságilag, mind pénzügyileg stabil és nem számítanak arra, hogy ez megváltozzon, ha ez mégis megváltozna, akkor az amerikai állam biztos pénzügyi hátteret kínál. A miniszter szerint átmenetileg állhat elő olyan helyzet, hogy nincsenek EU-s pénzek, de az Orbán-kormány nem szavazza meg a következő hétéves EU-s költségvetést, ha nem folyósítják ezeket az összegeket.

Arról, hogy a fővárosi sztrájkbizottság 168 órás ultimátumot adott az Orbán-kormánynak is, a miniszter azt mondta, hogy egy szakszervezeti vezető írt neki levelet, amit nem teljesen ért, mert az ő munkáltatójuk a főváros. Közölte, hogy nem válaszolt a levélre, mert ha válaszolt volna, az kevésbé lett volna udvarias, mint a hallgatás. Ha a főváros nem képes működni, akkor azt tegye egyértelművé és kérjen segítséget a kormánytól - közölte, hozzátéve, szerinte helytelen, ha a szakszervezet "politizál", de ezt tették a pedagógus szakszervezetek is.

A fővárosi tömegközlekedés működése az ország egésze szempontjából kulcsfontosságú, ha ennek ellátására nem képes Budapest, akkor jelezze - ismételgette meg a kérdésre, hogy hagyni fogja-e a kormány, hogy sztrájk legyen az ügy rendezetlensége miatt.

A 14. havi nyugdíjat négy részletben fogják fizetni, átlagosan ez 65 ezer forintot jelent egy nyugdíjasnak - mondta Gulyás, de azért azt elismerte, hogy nagyon a különbségek.

A kérdésre, hogy vannak-e eszközei a kabinetnek arra, hogy a bankok ne hárítsák át az új adóemelés összegét az ügyfelekre, a miniszter nem válaszolt érdemben, annyit mondott, hogy a verseny a garancia, bankoknak szerinte nem jelent elviselhetetlen terhet az intézkedés, és az Orbán-kormány majd figyelni fogja, hogy áthárítják-e.

Arról, hogy Magyarország átáll-e félprezidenciális rendszerre, Gulyás Gergely úgy válaszolt, mondta, nem várható változás.

Barabás Richárd és Cseh Katalin új pártjáról a miniszter azt mondta, ép elmével senki sem gondolhatja, hogy az Orbán-kormánynak ehhez köze van. Ezt arra a felvetésre mondta, hogy Magyar Péter már pedzegetett ilyesmit.