Magyar Péter: Nem akarok Orbán Viktor 2 lenni, nagyon remélem, hogy adott időpontban félre tudok állni

választás; NER;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-13 18:56:00 CET

Szerinte csak pár téglát kell kihúzni, és Orbán Viktor rendszere összeomlik.

Nem ragaszkodik okvetlenül a miniszterelnöki pozícióhoz a Tisza Párt elnöke.

Magyar Péter a 24.hu-nakadott interjújában azt mondta, hogy sem most, sem a jövőben nem ragaszkodik semmiféle pozícióhoz, mivel állítása szerint bármilyen pozícióban szívesen szolgálja a „jó” ügyet.

Kifejtette, hogy Magyarországon hivatalosan nincs miniszterelnök-jelölti pozíció, legfeljebb listavezető, és szerinte az a helyes hozzáállás, hogy az ember nem akar pozíciót, hanem a feladat találja meg, amit a legjobb tudása szerint elvégez, és ha azt látja, más jobban csinálná, félreáll. – Nagyon remélem, hogy adott időpontban félre tudok állni. Ha közkatonaként tudom legjobban szolgálni a közös ügyünket, akkor közkatona leszek, ha képviselőként vagy frakcióvezetőként, akkor képviselő vagy frakcióvezető, ha miniszterelnöki tanácsadóként, akkor miniszterelnöki tanácsadó, ha miniszterelnökként, akkor miniszterelnök – magyarázta.

Jelezte, hogy a kormányfő-jelöltségről a Tisza Szigetek közössége fog dönteni. Úgy fogalmazott, hogy bízik a közösség bölcsességében, és felidézte, hogy az induláskor 62 pontos listát állítottak össze a tiszás vezetők számára.

Az ellenzéki politikus jelezte, hogy nem akar „Orbán Viktor 2” lenni, és a Tisza sem kíván „Fidesz light” szerepet betölteni. – Mi sokkal jobban akarjuk csinálni, mint Orbán és a Fidesz – jelentette ki, kitérve arra is, hogy nem készül ellenzéki szerepre, és szerinte önmagában a választási győzelem sem lenne siker, hanem az, ha sokkal jobban tudna kormányozni a Fidesz, mint a Tisza.

Magyar Péter szerint nagyon könnyen megdönthető a NER, hiszen mindössze pár téglát kell kihúzni és összedől.

„Lehetetlen lesz megakadályozni, hogy végrehajtsuk a magyar nép döntését, és elvégezzük a demokratikus felhatalmazással kapott feladatainkat. Nincs esély arra, hogy az elfideszesített állam a Költségvetési Tanáccsal, az Alkotmánybírósággal, a köztársasági elnökkel megpuccsolja a választási eredményt”

– magyarázta.

A Tisza Párt elnöke arról is beszélt, hogy amennyiben sima többséget szereznek, „jogászkodnak”, kétharmados többség esetén pedig pillanatok alatt végezhetnek. Így gyorsan a lényegre koncentrálhatnak: a gazdaság helyreállítására és a magyar emberek életének könnyítésére. – A lényeg: ha egy politikai közösség demokratikus felhatalmazást kap, azt azért kapja, hogy kormányozzon. És aki ezt akadályozni próbálja, az alkotmányos puccson mesterkedik – fogalmazott Magyar Péter.