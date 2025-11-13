„Üdvözöljük Örményországban. Itt biztonságban alhat” – Az azeri baltás gyilkosra célozva üzentek az Orbán-kormánynak az örmény futballszurkolók

futball;Magyarország;üzenet;Örményország;VB-selejtező;azeri baltás gyilkos;

2025-11-13 20:15:00 CET

Talált, süllyedt.

Az Orbán-kormány diplomáciájának egyik legmocskosabb ügyére, az azeri baltás gyilkos, Ramil Safarov 2021-es átadásra célzó molinót feszítettek ki az örmény szurkolók csütörtök este a jereváni Vazgen Szargszjan Köztársaségi Stadionban – derül ki a 301 nevű azeri portál tweetjéből. „Üdvözöljük Örményországban. Itt biztonságban alhat” – szerepel a szöveg a transzparensen.

Mint ismert, az Orbán-kormány 2012-ben Magyarország átadta Azerbajdzsánnak a baltás gyilkos néven hírhedté vált azeri őrnagyot, Ramil Safarovot, hogy a hazájában töltse le azt az életfogytiglant, amelyre Magyarországon ítélték egy örmény tiszttársa, Gurgen Margarjan meggyilkolásáért. Ramil Safarov 2004-ben Budapesten a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen lopózott be Gurgen Margarjan szobájába és sújtott le egy baltával tizenhatszor az alvó férfira, akit kis híján lefejezett. Egy NATO által szervezett angol tanfolyamon voltak itt. A baltás gyilkos az Azerbajdzsánba való visszatérése után azonnal hősnek kijáró fogadtatást, amnesztiát, lakást és életjáradékot kapott, 2017-bnen alezredesé léptettél elő. Az ügyben az Orbán-kormány azzal védekezett, hogy az átadáskor transzparensen, mindenben a nemzetközi jognak megfelelően jártak el, Örményország viszont megszakította a diplomáciai kapcsolatait Magyarországgal. Helyreállításukról csak tíz évvel később, 2022. december 1-én született meg a döntés.

A Safarov-ügynek volt egy másik kellemetlen mellékzöngéje is az Orbán-kormány számára, 2017-ben ugyanis kiderült, hogy az azeri baltás gyilkos átadása előtti és utáni időszakban több mint hétmillió dollárt utaltak át egy MKB-s számlára, valószínűleg az Azeri Pénzmosoda művésznéven ismert pénzmosási és befolyásolási kísérlet keretében. Az utalások egy hónappal azután kezdődtek, hogy 2012 júniusában Yakub Eyyubov azeri miniszterelnök-helyettes Bakuban fogadta Orbán Viktort, és csaknem egy évvel később fejeződtek be. Ramil Safarovot Magyarország 2012. augusztus 31-én adta át Azerbajdzsánnak. Szijjártó Péter korábban úgy nyilatkozott, hogy „sumák”, aki a pénzt összeköti a baltás gyilkossal.