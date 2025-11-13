Zebramintájú öltönybe bújtatták, nyíltan kinevetik Orbán Viktort az ukránok

Ukrajna;Orbán Viktor;zebra;

2025-11-13 20:07:00 CET

Szórakoztatónak tartják, hogy a magyar miniszterelnök emleget korrupciót.

Orbán Viktor családjának hatvanpusztai kúriájára tett nyilvánvaló célzással zebramintájú öltönyt aggatott Orbán Viktorra Ukrajna külügyminisztériuma, így utasítva el, hogy pont a magyar miniszterelnök vádolja korrupcióval a kijevi vezetést.

Az ügy előzménye, hogy Orbán Viktor véleményt nyilvánított az Ukrajnában kitört korrupciós botrányról, az X-en írva, Ukrajnában egy olyan „maffiahálózatot”, amely ezer szállal kapcsolódik Volodimir Zelenszkij elnökhöz. „Az energiaügyi miniszter már lemondott, a fő gyanúsított pedig elmenekült az országból. Ez az a káosz, amelybe a brüsszeli elit az európai adófizetők pénzét akarja beleönteni – ahol minden, ami nem a frontvonalakon semmisül meg, a háborús maffia zsebében köt ki. Őrület” – fogalmazott Orbán Viktor.

Egyben nyomatékosította, az Orbán-kormány nem fogja a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldeni. „Mindezek után biztosan nem engedünk az ukrán elnök pénzügyi követeléseinek és zsarolásának. Itt az ideje, hogy Brüsszel végre megértse, valójában hová kerül a pénzük” – jelentette ki Orbán Viktor.

„Korrupcióról szóló kioktatást egy olyan politikustól, aki maga is korrupciós botrányokba keveredett, és országát az EU legszegényebb államává tette? Köszönjük, nem” – vágott vissza röviden, ugyancsak az X-en közzétett bejegyzésében az ukrán külügyminisztérium szóvivője, Heorhij Tihij. A rövid bejegyzést egy meglehetősen erős illusztráció kíséri: ezen Orbán Viktor látható egy zebramintájú öltönyben, célzásként arra, a miniszterelnök Hatvanpusztán zebrákat tart. (A valóságban a zebrák nem ott találhatóak, hanem onnan nem messze, Mészáros Lőrinc birtokán – a szerk.)

Zebralufi és zebrajelmez állandó jelenség Hadházy Ákos tüntetéssorozatának Budapesten és Hatvanpusztán is.