Baltás gyilkosság - Magyarország felszólalhat Strasbourgban

Az azeri, az örmény és a magyar államot is felkérte a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy fejtse ki álláspontját abban az ügyben, amelyet a Budapesten 2004-ben meggyilkolt Gurgen Margarján családja indított Azerbajdzsán és Magyarország ellen - adta hírül az Armenpress örmény hírügynökség honlapján.