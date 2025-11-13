Talált, süllyedt.
Szijjártó Péter jelentette be a hírt, miután jereváni kollégája Budapestre látogatott. Mindkét fővárosban újranyílnak a nagykövetségek.
Éles a kontraszt.
Több mint tíz év után végre folyamatban van a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, amit azután szakított meg Örményország, hogy az Orbán-kormány óriási felháborodást okozva kiadta Azerbajdzsánnak az azeri baltás gyilkos néven hírhedté vált Ramil Szafarovot.
A testület ugyanakkor elítélte Azerbajdzsánt, amiért hazatérése után szabadon engedte a gyilkosság miatt Magyarországon elítélt férfit.
Az áldozat családja nem kér kártérítést. Azt várnák, hogy Ramil Safarov töltse le Azerbajdzsánban a hazánkban kiszabott életfogytiglani büntetését.
Egyre több a gyanús jel utal arra, hogy a magyar kormánykörök is érintettek lehetnek az azerbajdzsáni vesztegetési botrányban.
A magyar hatóságok visszaküldtek hazájába egy rabot, akit koncepciós perben állítana bíróság elé a kazah elnök-diktátor - írja az Index. A férfit jogvédő szervezetek szerint ugyanis kínzás vagy halál fenyegeti a kiadatással. Az eset kísértetiesen hasonlít az azeri baltás gyilkos ügyéhez, annyiban mindenképpen, hogy mindkét esetben egy diktatórikus rezsimnek kedvezett a kormány döntésével.
Édesapám Bárándy Péter soha nem támogatta a jogerősen elítélt azeri baltás gyilkos (mai nevén: terrorista) szabadon bocsátását. A Fidesz-kormány ezt megtette - reagált Bárándy Gergely, az MSZP országgyűlési képviselője Németh Szilárd közleményére, amiben a Fidesz alelnöke megdöbbentőnek nevezte, hogy az MSZP Ahmed H.-t "mentegeti" és hogy a szír férfi védelmét a Medgyessy-kormány igazságügy-minisztere látja el.
Szanyi Tibor szocialista EP-képviselő a héten levélben fordult Federica Mogherinihez, az Európai Bizottság alelnökéhez, az EU külügyi Főképviselőjéhez, hogy az áprilisban a Hegyi-Karabah miatt kiújult azeri-örmény fegyveres konfliktus kapcsán emlékeztesse rá: az azeri „baltás gyilkos” ügye továbbra is súlyosan megterheli a két ország viszonyát, egyúttal az EU és Örményország kapcsolatát.
Az azeri, az örmény és a magyar államot is felkérte a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága, hogy fejtse ki álláspontját abban az ügyben, amelyet a Budapesten 2004-ben meggyilkolt Gurgen Margarján családja indított Azerbajdzsán és Magyarország ellen - adta hírül az Armenpress örmény hírügynökség honlapján.
Eleni Tsakopoulos Kounalakis volt amerikai nagykövet a budapesti éveit feldolgozó könyvet adott ki, amelyben részletesen beszámolt arról, hogy mit gondol a magyar miniszterelnökről és a kormány tevékenységéről.