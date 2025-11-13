ellenzék;ATV;kompromisszum;bírálat;Orbán-interjú;Hadházy Ákos;Rónai Egon;

Hadházy Ákos az ATV Orbán-interjújáról: Szemfényvesztés az egész, a demokrácia és a sajtószabadság látszata

A független országgyűlési képviselő nem vonja kétségbe Rónai Egon szakmaiságát és tisztességét, de szerinte egy független riporter feltette volna kérdéseit Hatvanpusztáról, és nem engedte volna ki a kezei közül a válaszok alól kibúvó, vagy primitív sértegetéssel válaszoló kormányfőt.

„A miniszterelnök egy nagy hazugsággal indokolta, hogy miért nem mer nyilatkozni a Telexnek. ATV-s interjúja viszont gyönyörűen megmutatta, hogy én miért nem megyek az ATV stúdiójába és miért olyan nagy baj, hogy ellenzéki politikusok és civilek ezt megteszik. Szemfényvesztés ugyanis az egész, a demokrácia és a sajtószabadság látszatának fenntartására” – írja Hadházy Ákos csütörtök délutáni Facebook-posztjában. Az ellenzéki politikus szerint ez a látszat a hatalomnak fontos, az ellenzéket viszont csak gátolja abban, hogy felismerje a hibrid rezsim lényegét és helyzet valódi súlyosságát.

„Annak a hatalomnak létfontosságú a sajtószabadság Látszata, amelynek vezetője nagy lelki nyugalommal ment be a stúdióba, mert biztos volt benne, hogy a riporter egyetlen szóval sem fogja szóba hozni például Hatvanpusztát. Ha az ATV valóban független lenne, akkor megkérdezett volna három dolgot a témában, amit a kezdő youtuber is elfelejtett megkérdezni Orbán Viktor anyjától” – szögezte le Hadházy Ákos, aki fel is sorolta, hogy szerinte miket is kellett volna Rónai Egonnak feltennie:

  • Tartja-e még, hogy ez egy félkész mezőgazdasági épületről van szó, és ha igen, akkor miért kell bele két úszómedence és 15 luxusapartman?

  • Mennyibe került az egész és miért pont Mészáros Lőrinc építi?

  • Milyen műemlékvédelem az, ahol konkrétan a föld alá bontják a műemléket?

„Ha pedig a miniszterelnök szokásos ostoba módon hárítja a kérdéseket, egy független riporter nem engedné ki a kezei közül. Hiszen a másfél órás műsorból itt Orbán Viktor nem tudott volna elsétálni és nem tudott volna primitív sértegetéssel sem válaszolni” – fűzte hozzá a független országgyűlési képviselő, aki kijelentette, hogy Rónai Egon szakmai kompetenciáit és tisztességét nem vonja kétségbe, de szerinte tény, hogy súlyos szakmai kompromisszumokat köt, amelyek nem jók. „Lehet, hogy Török Gábor a keddi interjúból megtudott olyan dolgokat Orbán Viktorról, amiket szerinte máshogyan nem tudtunk volna meg. De sajnos megtudtunk az ATV-ről olyan dolgokat is, amiket sajnos már eddig is tudtunk” – utalt a politikai elemző utólagos nyilatkozatára, amelyben elismerte Rónai Egon teljesítményét.

A Hadházy Ákos által említett, a miniszterelnök Telexről szóló hazugságairól maga Orbán Viktor beszélt egy szerda délutáni videón. A lap felidézte, hogy Orbán Viktor abban azt mondta, hogy csak akkor adna interjút a Telexnek, ha azt „nem külföldről” fizetnék.

A miniszterelnök szerint azok, akik külföldről kapják a pénzt, „megbízást teljesítő”, „fogott emberek”, és szerinte nincs értelme olyan beszélgetésnek, amelyben nem két szuverén ember ül egymással szemben. – Ezek az állítások nemcsak sértőek, de tudatosan félrevezetőek is. Sértenek, mert a magyar olvasókat és újságírókat kérdőjelezik meg, és félrevezetnek, mert a miniszterelnök pontosan tudja, hogy amit mond, az hazugság. Amikor arról beszél, miért nem ad interjút a Telexnek, Orbán hazudik, szándékosan félrevezeti a magyar embereket – írta csütörtök kora reggel a Telex.

