„A gatyótokat is le fogom perelni bébikéim!” – ByeAlex jegyzőkönyvvel igazolta, hogy csekély mennyiségű drogot találtak nála

2025-11-14 13:59:00 CET

Egy gramm kokainról van szó.

Cáfolta a Blikk állítását Márta Alex, miszerint nagyobb mennyiségű kábítószert találtak volna nála a szerdai házkutatásnál.

Mint arról korábban mi is hírt adtunk, saját fogyasztásra vásárolt kokaint találtak egy házkutatás során, amelyet egy zenekarnál és annak frontemberénél tartott a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A zenekar frontemberét és két tagját kábítószer-birtoklás vétségével gyanúsítják, mindannyian szabadlábon védekezhetnek. Bár a tájékoztatás nem nevezte meg az érintettet, később Márta Alex egy Facebook-posztban jelezte, hogy nála bukkantak drogra.

A ByeAlex néven ismert énekes egy pénteki Facebook-bejegyzésében azt állította, hogy ő „csak egy kis lomot” adott át a rendőröknek, akik kis morzsákat is keresnek a fogyasztóknál. Kifogásolta, hogy a Blikk 20 adag kábítószerről ír, holott ennek csak a töredéke volt nála.

„Fingotok nincs az egészről. Amennyiben nem takarítjátok el ezt a baromságot, a gatyótokat is le fogom perelni bébikéim!” – üzent indulatosan a zenész.

Pár órával később közzétette a gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv egy részletét. Eszerint egy gramm kokaint találtak nála, és azt valószínűsíti, hogy a laboratóriumi vizsgálatok után ez a mennyiség még kevesebb lesz.

„A többi lefoglalt, felsorolt dolog, az lehet BÁRMI (akár a zoknid is), amit a rendőrség relevánsnak gondol, de azok mind üres dolgok voltak, nem is tudom már mik; teljesen irrelevánsak” – fogalmazott. Egyben hangsúlyozta, hogy csekély mennyiségű kábítószert találtak nála, a történtekért pedig azonnal vállalta a felelősséget, nem hazudott, nem sumákolt, és nyíltan beszél minderről.

„Ezen ponton szeretném elnézéseteket kérni, hogy ilyen helyzetben kell látnotok engem. Ne csináljatok soha semmi hasonlót, kerüljetek minden ilyesmit egész életetek során!” – zárta bejegyzését ByeAlex.