Evolúcióbiológusok mutatták be Krasznahorkai László új regényét

irodalom;Krasznahorkai László;

2025-11-15 12:48:00 CET

Nyomába eredni valaminek, amiről tudható, soha nem deríthető fel igazán.

Megérteni, hogy sosem ismerhetjük meg teljesen, hogyan keletkezett az élet: ezzel a ténnyel kell megbékélnie mindenkinek, aki valaha felteszi a kérdést, miért van élet. Krasznahorkai László új regénye, A magyar nemzet biztonsága főhőse már gyerekkora óta tudja, lepkéket kutat majd. Ezt a jó előre meghatározott utat csak egy, a könyvben feltűnő idős ember keresztezi, aki a lepkéken kívül arra az aprócska dologra is kíváncsi: mi a legfontosabb kérdés az életben. A mű nemcsak egy különleges barátság és egy búcsúzás bejelentésének regénye, hanem az élet eredetének megoldhatatlan csapdájáról is szól. Ebben a kelepcében pedig – amint az a könyvbemutató csütörtöki estjén, a Magvető Caféban kiderült, még az olyan alapvetések is bizonytalanná válnak, mint az idő, a halál, az élet eredetével kapcsolatos bármely kérdés.

„Az evolúció egy barkácsmunka. Az evolúció abból főz, ami van. Ötletszerűen kísérletezik és utána a környezet végzi el a műszaki ellenőrzést, mondhatni meglehetős brutalitással. Az a fajta verseny meg, ami megvan a véletlenül létrejövő változatok között (és ahol nincsenek ezüstérmesek, mert a legjobb fog túlélni), szinte választ ad arra a kérdésre, mint amit a regényben Krasznahorkai László megkérdez: honnan ez a félelmetes élni akarás? Az a félelmetes élni akarás egyszerűen csak a létezés elkerülhetetlen következménye” – fogalmazott a könyvbemutatón Szilágyi András, az Ökológiai Kutatóközpont Evolúciótudományi Intézetének tudományos főmunkatársa. Kollégája, Oborny Beáta, ökológus, evolúcióbiológus kutató, az ELTE Biológiai Intézetének docense viszont figyelmeztetett: még azt se vehetjük biztosra, hogy egyáltalán a kérdést feltettük-e: „Számomra a regény erről is szól, hogy nem bírunk igazán kérdezni. Még nincs is feltéve, de már önmagában két kérdés” – mondta Oborny arról, az ember egyszerre kutathatja, hogyan keletkezett az élet és mi tartja fenn ezt az élni akarást, még akkor is, ha nincs is rá univerzális válasz. Igazából csak rajtunk múlik, felteszünk-e egy olyan kérdést, amiről tudjuk, hogy nem lesz rá igazán válasz.

A Magvető Kiadó igazgatója, Dávid Anna a könyvbemutatón kiemelte, a világ többi pontján fél-egy évet várnak majd az író új kötetére, mi vagyunk olyan szerencsések, hogy már november 11. óta olvashatjuk. Az író távolmaradását a könyvbemutatóról a Nobel-díj igazolta: a hivatalos átadóra december 10-én kerül sor Stockholmban. Krasznahorkai beszéde előreláthatólag december közepén könyv formájában is megjelenik.