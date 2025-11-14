Szijjártó Péter szerint Marco Rubio lényegtelen

Szijjártó Péter;orosz gáz;orosz olaj;Orbán-Trump találkozó;

2025-11-14 19:00:00 CET

A Fidesz–KDNP-kormányt nem olyan fából faragták, hogy egy világos cáfolat csak úgy megrendítse.

Az Egyesült Államok további egy évig járul hozzá ahhoz, hogy Magyarország fenntartsa a Barátság nevű olaj-, illetve a Török Áramlat elnevezésű gázvezetéken át az orosz energiahordozók vásárlását – közölte csütörtökön a kanadai Hamiltonban tartott G7-csúcs utáni sajtótájékoztatón újságírói kérdésre Marco Rubio amerikai külügyminiszter. Ehhez képest Orbán Viktor múlt pénteken Washingtonban Donald Trump elnökkel folytatott tárgyalásai után azt nyomatékosította, hogy az Egyesült Államok mindennemű időkorlát nélkül járult hozzá orosz olaj- és gázbeszerzésünk fenntartásához. Bár az egyéves hatályra névtelen fehér házi források már aznap felhívták a figyelmet, ezt Orbán Viktor mellett Szijjártó Péter is álhírnek, majd később technikai ügynek minősítette.

A Fidesz–KDNP-kormányt ugyanakkor nem olyan fából faragták, hogy egy világos cáfolat csak úgy megrendítse. Az amerikai szankciók alóli mentesség mindaddig érvényes, amíg Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök hivatalban van – szögezte le a Rubio-nyilatkozatot követően, de az amerikai diplomatára nem utalva az MTI tudósítása szerint Szijjártó Péter. (Az MTI csak a magyar külgazdasági és külügyminiszter egyoldalú közlését idézte; az amerikai kolléga azt megelőző nyilatkozatáról nem leltünk fel tőlük beszámolót.)

A lényeg, hogy erre múlt héten kezet fogtak; az írásba foglalás már csupán technikai, bürokratikus kérdés – tette hozzá Szijjártó Péter, e szavakat más sorrendben még háromszor elismételve. A tegnapi kormányinfón Gulyás Gergely is hasonló álláspontot formált.

Bár az orosz függőséget csökkenteni kell, egy azonnali leválás sokkoló lenne Magyarországnak – indokolta az egyéves haladékot Marco Rubio. A hozzáférés elvesztése komoly egyensúlyromlást okozna, ráadásul Magyarország az orosz kivitelnek csak kis hányadát képviseli – szögezte le. (Bár az Orbán-kormány soha nem szakítana a Kremllel, utóbbi gondolatok a magyar külgazdasági és külügyminiszter elmúlt hetekben hangoztatott érveibe illeszkednek.) Mivel ugyanakkor az USA támogatja Magyarország energetikai önellátását, a Paks 2-es építkezést nehezítő amerikai pénzügyi korlátozások alól tényleg végleges felmentést kaptunk – erősítette meg nyilatkozatában az amerikai külügyminiszter.