Cseh Katalin nem adja vissza a parlamenti mandátumát, az új pártja miniszterelnök-jelöltjét Magyar Péternek hívják

politika;ellenzék;Magyarország;Barabás Richárd;humanisták;Cseh Katalin;Tisza Párt;választás 2026;

2025-11-15 05:45:00 CET

A Humanisták nevében Barabás Richárd azt mondta, a Budapest Pride-on esett le neki, hogy van 350 ezer olyan ember, akit senki nem képvisel az országos politikában. Karácsony Gergelynek csak egy hete szólt, de minden rendben.

A várakozásoknak megfelelően nem adja vissza a parlamenti képviselői mandátumát a Momentum Mozgalomnak az ellenzéki párt volt EP-képviselője, Cseh Katalin, aki a Párbeszéd társelnöke, Barabás Richárd társaságában Humanisták néven új politikai alakulattal indul a 2026-os parlamenti választáson. A Momentumból emiatt azonnali hatállyal kizárt politikus péntek este a Partizán műsorában beszélt erről Barabás Richárd oldalán. Döntése tényleg megfelel a várakozásoknak, kizárása után Bedő Dávid Momentum-frakcióvezető mondta is a Népszavának, kérik, de nem számítanak arra, hogy vissza is kapják Cseh Katalintól a parlamenti képviselői mandátumot.

A pártalapítás indítékairól Barabás Richárd azt mondta, a június 28-i Budapest Pride-on esett le neki, hogy van 350 ezer olyan ember, akit senki nem képvisel az országos politikában. Bevallása szerint értette, de nagyon fájt neki, hogy a Tisza Párt nem állt ki a Budapest Pride mellett, ettől függetlenül – derült ki – a Humanisták miniszterelnök-jelöltje Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke. Ez amúgy evidens, a Humanisták korábban már jelezte, hogy csak a listájára kér voksokat, egyéniben mindenhol a Tisza Párt jelöltjeit támogatja.

Ahhoz, hogy egy párt Magyarországon listát állíthasson, a 106 országos egyéni választókerületből 71-ben kell képviselőjelöltet indítania. Bár még nem kezdték el a toborzást, Cseh Katalin és Barabás Richárd szerint nincsenek messze. Van olyan barátjuk, aki már be is jelentkezett, mert szeretne „sokszínűbb” parlamentet – idézte a Telex a két politikust. Barabás Richárd úgy vélte, akkor sem veszélyeztetnék az Orbán-kormány leváltását, ha 200 ezer szavazatot kapnak, de nem jutnak az Országgyűlésbe, hiszen a közvélemény-kutatásokban a Tisza Párt ennél többel vezet. Ha pedig tényleg nem sikerül, a szavazóik majd akkor is megköszönik, hogy bátrak voltak.

Barabás Richárd egyébként elárulta, hogy bár nyár óta szervezi a Humanistákat, párttársának, a szintén párbeszédes Karácsony Gergely budapesti főpolgármesternek csak a múlt pénteken árulta el, hogy mire készül. Örült neki? – kérdezte a műsorvezető, Gulyás Márton, amire a válasz az volt, hogy Karácson Gergely mindennek örül, ami értéket képvisel.