Barabás Richárd: Az indulásunk nem veszélyezteti a kormányváltást, sőt, növeli az esélyét

2025-11-14 15:17:00 CET

A Humanisták a jövő évi parlamenti választáson kizárólag a listás szavazatokra hajt, „papíron” lesznek csak jelöltjeik. Vasárnap „5igenes aláírásgyűjtést” indít a párt. A választók nem ostobák – mondta Barabás Richárd.

„Az indulásunk nem veszélyezteti a kormányváltást, sőt növeli annak az esélyét” – állította Barabás Richárd Cseh Katalinnal közös videójában. A két politikus videójából kiderült, hogy lesznek egyéni jelöltjeik, de pusztán azért, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, valójában csak a listás szavazatokra számítanak.

„Kiállítjuk a jelölteket, majd ezek az emberek elmennek és szépen elmondják, hogy Magyar Péter jelöltjére kell szavazni. Papíron lesznek csak jelöltek”

– magyarázta Barabás Richárd.

Majd Cseh Katalin azzal folytatta: – Az egyéniben szavazzunk Magyar Péter jelöltjeire, mert itt nyilván aki az első, az nyer, és minden más az kuka.” Barabás Richárd hozzáfűzte, a listán viszont összeadódnak a voksok. – Ha csak egy olyan szavazó is van, aki nem akart volna a Tiszára szavazni, de ránk igen, már megéri, mert mi aztán meg Magyar Péterre szavazunk miniszterelnökként – fogalmazott. Úgy vélik, hogy egyetlen ember sem nem fog azokra a „papírjelöltekre” szavazni, akik maguk kérik erre őket, szerintük a választók nem ostobák.

Egy másik, pénteki videóban pedig azt is bejelentették, hogy mivel rendes népszavazásra a NER Magyarországán nincs lehetőség, „5igenes aláírásgyűjtést” indítanak vasárnap. Barabás és Cseh bejelentése szerint ebben a gyermekvédelmi rendszerről, a nők és a melegek jogainak biztosításáról, az Ukrajna melletti kiállásról kérdezik majd az embereket, továbbá arról, „akarjuk-e, hogy az új kétharmados hatalom ne betonozza be magát”. A videóban úgy fogalmaztak, „a rendszerváltás egy hatalmas lehetőség, de veszély is, nem szabad megint elrontani”, ezért szerintük vissza kell állítani a demokráciát és a jogállamiságot.

Mint ismert, Cseh Katalin és Barabás Richárd szerdán bejelentette, hogy Humanisták néven új pártot alapítanak, amellyel a 2026-os országgyűlési választáson szeretnének elindulni. A formáció célja szavaik szerint, hogy nyitottabb, liberális hangot tegyenek hozzá a jövő évi „rendszerváltáshoz”, és választási alternatívát kínáljanak „Magyar Péter mellett”.

A bejelentés után a Momentum kizárta Cseh Katalint a pártból és visszakérte tőle parlamenti mandátumát. Lapunk úgy tudja, Barabás Richárdot a Párbeszédben szintén kizárásra javasolják. Közben Magyar Péter azt állította, hogy az új párt mögött Karácsony Gergely stábja áll, amit a főpolgármester határozottan tagadott.

Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val – mondta lapunknak Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet elemzője. A szakértő szerint semmi garancia nincs arra, hogy a mérhetetlen formációkból létrejövő új párt – a Humanisták – bármennyi szavazót el tudna vinni Magyar Pétertől vagy hogy meg tudnak-e szólítani bárkit is. Hozzátette, a Humanisták célja a választáson akár az 1 százalék elérése is lehet – ez az állami párttámogatás megszerzéséhez szükséges választási küszöb, ehhez azonban legalább 71 egyéni jelöltet kéne indítaniuk, vagyis olyan országos hálózatot kell építeniük.