Barabás Richárd: Az indulásunk nem veszélyezteti a kormányváltást, sőt, növeli az esélyét

„Az indulásunk nem veszélyezteti a kormányváltást, sőt növeli annak az esélyét” – állította Barabás Richárd Cseh Katalinnal közös videójában. A két politikus videójából kiderült, hogy lesznek egyéni jelöltjeik, de pusztán azért, hogy megfeleljenek a jogszabályoknak, valójában csak a listás szavazatokra számítanak.
„Kiállítjuk a jelölteket, majd ezek az emberek elmennek és szépen elmondják, hogy Magyar Péter jelöltjére kell szavazni. Papíron lesznek csak jelöltek”
– magyarázta Barabás Richárd.
Majd Cseh Katalin azzal folytatta: – Az egyéniben szavazzunk Magyar Péter jelöltjeire, mert itt nyilván aki az első, az nyer, és minden más az kuka.” Barabás Richárd hozzáfűzte, a listán viszont összeadódnak a voksok. – Ha csak egy olyan szavazó is van, aki nem akart volna a Tiszára szavazni, de ránk igen, már megéri, mert mi aztán meg Magyar Péterre szavazunk miniszterelnökként – fogalmazott. Úgy vélik, hogy egyetlen ember sem nem fog azokra a „papírjelöltekre” szavazni, akik maguk kérik erre őket, szerintük a választók nem ostobák.
Egy másik, pénteki videóban pedig azt is bejelentették, hogy mivel rendes népszavazásra a NER Magyarországán nincs lehetőség, „5igenes aláírásgyűjtést” indítanak vasárnap. Barabás és Cseh bejelentése szerint ebben a gyermekvédelmi rendszerről, a nők és a melegek jogainak biztosításáról, az Ukrajna melletti kiállásról kérdezik majd az embereket, továbbá arról, „akarjuk-e, hogy az új kétharmados hatalom ne betonozza be magát”. A videóban úgy fogalmaztak, „a rendszerváltás egy hatalmas lehetőség, de veszély is, nem szabad megint elrontani”, ezért szerintük vissza kell állítani a demokráciát és a jogállamiságot.Azonnali hatállyal kizárja Cseh Katalint a Momentum Mozgalom, visszakérik a parlamenti mandátumát is
Mint ismert, Cseh Katalin és Barabás Richárd szerdán bejelentette, hogy Humanisták néven új pártot alapítanak, amellyel a 2026-os országgyűlési választáson szeretnének elindulni. A formáció célja szavaik szerint, hogy nyitottabb, liberális hangot tegyenek hozzá a jövő évi „rendszerváltáshoz”, és választási alternatívát kínáljanak „Magyar Péter mellett”.Fekete-Győr András nagyot csalódott Cseh Katalinban
A bejelentés után a Momentum kizárta Cseh Katalint a pártból és visszakérte tőle parlamenti mandátumát. Lapunk úgy tudja, Barabás Richárdot a Párbeszédben szintén kizárásra javasolják. Közben Magyar Péter azt állította, hogy az új párt mögött Karácsony Gergely stábja áll, amit a főpolgármester határozottan tagadott.Karácsony Gergely nem vesz részt Barabás Richárd és Cseh Katalin új pártjának szervezésében
Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val – mondta lapunknak Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet elemzője. A szakértő szerint semmi garancia nincs arra, hogy a mérhetetlen formációkból létrejövő új párt – a Humanisták – bármennyi szavazót el tudna vinni Magyar Pétertől vagy hogy meg tudnak-e szólítani bárkit is. Hozzátette, a Humanisták célja a választáson akár az 1 százalék elérése is lehet – ez az állami párttámogatás megszerzéséhez szükséges választási küszöb, ehhez azonban legalább 71 egyéni jelöltet kéne indítaniuk, vagyis olyan országos hálózatot kell építeniük.„Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val”