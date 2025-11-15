Magyar Péter: Fontos nap lesz a mai

Győr;Orbán Viktor;Magyar Péter;

2025-11-15 10:44:00 CET

Ismét feketén-fehéren látni majd a különbséget a Fidesz és a TISZA között – üzente az ellenzéki pártvezető.

„Fontos nap lesz a mai. Ismét feketén-fehéren látni majd a különbséget a Fidesz és a TISZA között. A múlt és a jövő között” – írta Magyar Péter szombat reggel a Facebook-oldalán.

A Tisza Párt elnöke hozzátette, ma Győrben megmutatják a különbséget

az embertelenség és az emberség között,

a profi, szívtelen, megfizetett zsoldosok és a gyerekeink, unokáink emberséges jövőjéért küzdő hazafiak között,

a gyűlöletkeltés és a megbékélés között,

az árokásás és a nemzeti minimumok között,

a lopott szajrét és a hatalmát féltő maffia, valamint a békés, derűs, ugyanakkor nagyon határozott rendszerváltók között,

a zárt helyen, kordonok és TEK-esek mögött szervezett kamu és a valódi országjárás között.

„Találkozunk 14 órakor Győrben, a Bécsi kapu téren” – zárta bejegyzését az ellenzéki pártvezető.

Mint arról mi is beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök még az október 23-i Békemenet után két nappal hirdette meg a Digitális Polgári Körök (DPK) országjárását, amit később a Fidesz kampányüzenetéhez igazítva háborúellenes gyűléseknek kereszteltek el. Erre reagálva jelentette be Magyar Péter, hogy a helyszínekre, elsőként Győrbe ő is elmegy, hogy láthatóvá váljon a különbség. A kormányfő a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában zárt körben, szelektált hallgatóság előtt beszél majd. A szombathelyi portál, az Úgy Tudjuk helyszíni tapasztalatai szerint már pénteken lezárták a csarnok környékét, a kerítést pedig fekete fóliával vonták be, hogy ne lehessen belátni. Információik szerint a területen Mandiner, a Patrióta és a Megafon stábjának is lesz saját standja. A miniszterelnök szombat reggel közölte, kérdezni is lehet Facebookon és TikTokon, valamint azt ígérte, a legjobbakat meg fogja válaszolni a rendezvényen.

Magyar Péter eseménye teljesen nyilvános lesz, a rendezvény helyszínét pedig a Telex tudósítása szerint alaposan bekamerázták. A Tisza Párt elnöke a 14 órától kezdődő eseményen tart beszédet az Út a győzelembe elnevezésű országjárásának részeként.