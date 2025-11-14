Térfigyelő kamerák erdeje várja Magyar Pétert a győri nagygyűlés helyszínén, Orbán Viktort hermetikusan elzárják a halandó emberektől

Fidesz;nagygyűlés;Orbán Viktor;rendezvény;térfigyelő kamerák;Magyar Péter;izoláció;Tisza Párt;Digitális Polgári Körök;

2025-11-14 20:51:00 CET

A Tisza Párt adventi hangulattal és forró teával vár mindenkit, míg a Fidesz, illetve a digitális polgári körök teljes izolációval, lezárt utcákkal, mindent eltakaró fekete fóliákkal készül.

Alaposan bekamerázták Győrben Magyar Péter rendezvényének helyszínét – írja a Telex a Tisza Párt november 15-i nagygyűlésének helyszínéről, a Bécsi kapu térről. A portál helyi tudósítói az ügyben megkeresték a Győri Rendőrkapitányságot, hogy rendőrök kamerázták-e be a teret, és ha igen, milyen célból, de este 8- ig nem kapott visszajelzést. Magyar Péter ott a 14 órától kezdődő rendezvényen tart beszédet az Út a győzelembe elnevezésű országjárásának részeként.

Bár a korábban Pintér Bence, Győr független polgármestere által kezdeményezett vita Magyar Péter és Orbán Viktor között a miniszterelnök elzárkózása miatt elmarad, a Tisza Párt elnöke eseménye teljesen nyilvános lesz. Magyar Péter még csütörtöki Facebook-posztjában így buzdította az iránta érdeklődőket: „Mutassuk meg a digitális harcosoknak, hogy mi vagyunk a békés, derűs, de nagyon határozott többség! Hamisítatlan adventi hangulatra és rengeteg hazafira számítsatok! Mindenkit szeretettel és forró teával várunk!”

Orbán Viktor is a városba látogat. A miniszterelnök az október 23-i Békemenet után két nappal hirdette meg a Digitális polgári körök (DPK) országjárását, amit később a Fidesz kampányüzenetéhez igazítva háborúellenes gyűléseknek kereszteltek el. Erre reagálva jelentette be Magyar Péter, hogy a helyszínekre, elsőként Győrbe ő is elmegy, hogy láthatóvá váljon a különbség. Szeptember 7-én már volt egy hasonló szituáció Kötcsén, ahol korábban hagyományosan Orbán Viktor tartott előadást zárt körben, Magyar Péter akkor is szervezett egy párhuzamos nagygyűlést, sőt, alighanem közvetve ezzel ő érte el, hogy a miniszterelnöki beszédet legalább élőben közvetítettek.

Vita híján a kormányfő a győri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában zárt körben, szelektált hallgatóság előtt beszél majd, feltehetően korábban Magyar Péternél. A szombathelyi portál, az Úgy Tudjuk helyszíni tapasztalatai szerint már pénteken lezárták a csarnok környékét, a kerítést pedig fekete fóliával vonták be, hogy ne lehessen belátni. Információik szerint a területen Mandiner, a Patrióta és a Megafon stábjának is lesz saját standja.