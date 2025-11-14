Magyar Péter: Hétfőn bejelentjük a Tisza jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben

egyéni választókerületi jelöltek;Magyar Péter;Tisza Párt;választás 2026;

2025-11-14 16:51:00 CET

A Tisza Párt elnökének posztja szerint köztük „orvosok, tanárok, gyermekvédelmi szakemberek, vállalkozók, gazdák, jogászok és művészek” is lesznek.

„November 17-én, hétfőn a rendszerváltás fontos állomásához érkezünk: bejelentjük a TISZA jelölt-jelöltjeit mind a 106 egyéni választókerületben” – közölte Magyar Péter pénteken a Facebook-oldalán.

„Orvosokat, tanárokat, ápolókat, gyermekvédelmi szakembereket, vállalkozókat, gazdákat, jogászokat, művészeket, mérnököket. Hús-vér embereket, bátor magyar hazafiakat. Olyan embereket, aki önzetlenül szeretnének tenni a hazájukért és a választókerületükben élőkért”

– írta a Tisza Párt elnöke.

Majd arra kérte a követőit, hogy fogadják a jelölteket nyitottsággal és bizalommal, a Tisza közösségétől pedig azt szeretné, hogy minden körzetben álljanak ki mellettük és védjék meg őket „a hatalom aljas támadásaitól”. A jelöltek bemutatása jövő hétfőn délután 14 órakor lesz Győrben, ahova ezen a napon Orbán Viktor is ellátogat a Digitális Polgári Körök első országjárásának keretében.

A Tisza Párt eredetileg szeptember végén akarta bemutatni egyszerre az összes egyéni választókerületben azt a 3-3 jelöltet, akik közül kiválasztják azokat, akik a Fidesz jelöltjei ellen indulnak majd a 2026-os országgyűlési választáson, de ezt elhalasztották a „személyes védelmükre és a családjaik biztonságára” hivatkozva, aztán Tisza Világ applikációt ért hackertámadás miatt kellett változtatni a kiválasztásuk módján. Magyar Péter a hónap elején közölte a menetrendet, e szerint

november 17-én a képviselőjelöltjeiket mutatják be,

november 23-án és 24-én kerítenek sort az első körös szavazásra a „közösségük tagjainak” részvételével,

a második körös szavazást, amelyen bárki részt vehet, november 25. és 27. között tartják,

november 30-án pedig bejelentést tesznek „a 106 bátor rendszerváltó” képviselőjelöltről.

A szavazást a feltört Tisza Világ applikáció helyett a tavaszi Nemzet Hangja kampányban megismert nemzethangja.hu oldalon tartják.