Hétfőn indul az új elektromos BYD buszok próbaüzeme Budapesten

2025-11-16 12:45:00 CET

Decemberben már a forgalomban is megjelenhetnek.

Holnap indul az új elektromos BYD buszok próbajárata, hogy a tervezettnél korábban, néhány hét múlva, már december elejétől forgalomba is állhassanak - derül ki Karácsony Gergely Facebookon közzétett bejelentéséből.

E szerint a BKK megrendelésére 2027-ig összesen 82 új elektromos autóbusz - 58 szóló és 24 csuklós - érkezik Budapestre az ArrivaBus Kft. tulajdonában és üzemeltetésében. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben történő utazások kétharmada már most is elektromos járművel valósul meg, nagy kihívás ugyanakkor, hogy a buszágazatban is növekedjen az elektromos járművek száma. Ebben jelent előrelépést, hogy az új flotta részeként az országban egyedülálló módon jelentős számú csuklós elektromos busz is forgalomba áll Budapesten. Ennek köszönhetően a budapesti lesz az ország legnagyobb csuklós flottája - közölte.

A tájékoztatás szerint az új elektromos buszok alacsonypadlósak, klimatizáltak, modern asszisztensrendszerekkel (például holttérfigyelő, kerékpáros- és gyalogosérzékelő, vezetői fáradtságfigyelő) felszereltek, továbbá számos USB-töltőpontot is kínálnak. Tágas elsőbbségi teret biztosítanak kerekesszékesek, illetve babakocsisok számára, és kerékpárszállításra is alkalmasak. A bejelentés szerint a buszok olyan modern töltési rendszerrel rendelkeznek, amely a járművek éjszakai töltését a reggeli forgalomba állásukkal, napközbeni üzemeltetésükkel összhangban képes optimalizálni.

Az új buszokat a járművezetőknek és a karbantartó személyzetnek is meg kell ismerniük, hiszen ezek a buszok másképp működnek, mint a jelenleg forgalomban lévők, ezért is indul a próbaüzem holnap, a 105-ös és a 210-es buszok útvonalain - jelzi a közlemény. A tervek szerint az elektromos buszok december elejétől a forgalomban is megjelennek.