Hadházy Ákos: Várkonyi Andrea másfél milliós Louis Vuitton-szettben ment jótékonykodni

Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Várkonyi Andrea;luxizás;

2025-11-16 11:44:00 CET

Szerinte egy ilyen ruha áráért egy gyermekvédelmi szakembernek a Magyarországon majdnem fél évig kell dolgoznia.

1,6 milliós Louis Vuitton szoknya-blúz szettben ment jótékonykodni Várkonyi Andrea - írta Hadházy Ákos a Facebookon. „Nem tehet róla szegény, nyilván nem telik neki olcsóbb ruhára... mondjuk lehet, hogy ő igyekszik, és tényleg olcsó göncnek tartja azt a ruhát, aminek áráért egy gyermekvédelmi szakember majdnem fél évig dolgozhat” - tette hozzá a független parlamenti képviselő.

Hadházy Ákos felhívta a figyelmet, hogy Várkonyi Andrea férje, Mészáros Lőrinc nagyjából egy óra alatt keresi meg azt az 55 millió forintot, amelyet összesen nyolc gyermekonkológiai központnak. „A lopott pénzből odadobnak pár forintot, aztán elvárják, hogy ezért haptákba vágják magukat az orvosok” - írta.

Hadházy Ákos megjegyezte, hogy a film alapján perfúzorokat és őrzőmonitorokat vehettek a pénzen, olyan eszközöket, aminek hiánya szégyen egy állami gyermekonkológiai intézményben.