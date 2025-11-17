Hadházy Ákos: A főkertész a vallomásában kifecsegte, hogy nem Orbán Viktor apja, hanem Tiborcz István cége üzemelteti a hatvanpusztai birtokot

Orbán Viktor;Orbán Győző;Hadházy Ákos;Tiborcz István;Hatvanpuszta;

2025-11-17 08:17:00 CET

Az „édesapám félkész mezőgazdasági üzeméről” szóló mese ezzel még jobban megdőlt – állapítja meg a független országgyűlési képviselő.

A kastély főkertészkertésze elkotyogta, hogy nem Orbán apja, hanem Orbán vejének cége üzemelteti Hatvanpusztát – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán. A független országgyűlési képviselő megjegyzi, ezzel egy kicsit még jobban megdőlt a mese, amelyet a miniszterelnök az édesapja „félkész mezőgazdasági üzeméről” ad elő.

A politikus kiemeli, a kertész azért tett vallomást, mert ő ült abban a Nissan terepjáróban, amelyik a Suzuki Vagyonőrrel együtt üldözte őket. „Csak közben kifecsegett egy nagyon fontos részletet: ő a BDPST Group alkalmazásában dolgozik ott. Az a cég meg ugye Tiborc Istváné” – áll a bejegyzésben.

A vallomás azért jutott el Hadházy Ákoshoz, mert – mint írja – sértettként kikérte a vagyonőrt felmentő határozatot megelőző nyomozás iratait.

Összegzése alapján eddig a következőket tudni a hatvanpusztai építkezésről:

papíron Orbán Viktor apjáé,

elismerték, hogy Orbán Viktor elesége is gyakran kint van, „segít”, amennyit tud a munkákban (azaz utasítgatja a melósokat),

mostantól tudjuk, hogy Tiborz István égének alkalmazottai a gondnokok, kertészek, szerelők,

régóta tudjuk, hogy Mészáros Lőrinc 10 év alatt kifizette a terület teljes vételárát „bérleti díjként” úgy, hogy soha nem használta a „majorságot”,

Mészáros Lőrinc cége építette a kastélykomplexumot,

Mészáros Lőrinc másik cége vállalt garanciát, hogy ha Orbán Viktor édesapja nem fizet, majd ő állja a számlát,

és Mészáros Lőrinc cégének biztonsági őrei őrzik a kastélyt.

„A kertész vallomása amúgy még egy újabb bizonyíték arra, hogy az általam bemutatott tervrajzok valódiak: elmondása szerint ugyanis a főkertészi iroda pont ott van, ahol a tervek rajzolják…Igaz, ezt már Orbán Győző is elismerte egyrészt egy interjúban, másrészt azzal, hogy bepanaszolt az általam bemutatott dokumentumok miatt” – zárja bejegyzését Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselő szerint az említett iratokban elképesztő dolgok vannak a balesetről is, erről azt ígéri, hogy majd holnap fog beszámolni.