Lázár János közölte, azért vitte magával Orbán Viktor a washingtoni tárgyalásra, mert a következő időszakban feladata lesz

2025-11-10 12:18:00 CET

Három oszlopa lesz a kampánynak – mondta az építési és közlekedési miniszter.

Lázár János építési és közlekedési miniszter a hódmezővásárhelyi Rádió 7-nek adott interjújában beszélt a washingtoni látogatásról – vette észre a 24.hu.

A tárcavezető a műsorban közölte, azért vitte magával Orbán Viktor miniszterelnök a tárgyalásra, mert a következő időszakban feladata, szerepe lesz. – Megtisztelő, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter mellett én ülhettem bent a megbeszélésen – jelentette ki, hozzátéve:

három oszlopa lesz a kampánynak, Orbán Viktor, Szijjártó Péter és ő.

A tárgyalás szerinte olyan volt, mintha nyolc-tíz barát vagy közeli munkatárs beszélgetne. – Nagyon érdekes volt, amikor az elnök úr tanácsot kért a miniszterelnöktől. A beszélgetés úgy tagolódott, hogy az első részben végigvettük a négy-öt magyar témát. Paksi atomerőmű, fűtőanyag-szállítás, energiaszállítási útvonalak, kereskedelmi, katonai együttműködés, az amerikai védőpajzs kialakítása Magyarország számára. Ez volt az első blokk. Utána világpolitika jött, ami már a nagyfiúk játéka. Nagyon tanulságos volt, hogy kikérte Orbán Viktor tanácsát, véleményét, gondolatait számos kérdésben. Még a zöld ügyek is előkerültek – idézte fel Lázár János, aki

maga sem hitte eddig, milyen mértékű tisztelettel és megbecsüléssel van Orbán Viktor iránt Donald Trump.

A háború befejezésével kapcsolatban is kérdezte Orbánt, de Lázár azt nem árulta el, mit javasoltak.

A miniszter arról is beszélt: lenyűgözte, ahogy Orbán Viktor az angolul zajló tárgyaláson képviselte a magyar és az európai érdekeket, szerinte nagyon kevés magyar politikus lenne erre képes.

– Engem seggnyalással nem lehet vádolni, köztudomású, hogy mindenkivel szemben nyílt és határozott vagyok, a miniszterelnökkel szemben is, de kevés európai vezető merne így fellépni

– fogalmazott a tárcavezető.

A portál összefoglalója szerint az interjúban Lázár János

Donald Trumpot úgy jellemezte, hogy józan gondolkodású és karizmatikus, hatással tud lenni az emberekre, látszott, hogy mekkora respektje van, mert amikor eldöntötte, hogy megadja Magyarországnak a szankciómentességet, onnantól nem volt apelláta, a miniszterei „nem kezdtek el okoskodni”.

közölte, hogy alapvetően Trump és Orbán beszéltek, „nem azért voltunk ott, hogy beszéljünk. Az ember akkor beszél, amikor kérdezik”.

azt mondta, az amerikai politika nem értelmiségi műfaj, egyszerűbb, a politika nem a politikusokról, hanem az emberekről szól.

megjegyezte, az út megerősítette abban, hogy egyszerűbben és bátrabban kell politikát csinálni, a magyar politikusok, köztük a fideszesek is „túlbonyolítják a dolgot”.