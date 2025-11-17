Irán;Oroszország;Egyesült Államok;szankciók;törvényjavaslat;Donald Trump;

2025-11-17 13:18:00 CET

Donald Trump közölte, készül az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országokat szankcionáló törvényjavaslat

Lehet, hogy Iránt is felveszik erre a listára – jegyezte meg az amerikai elnök.