Donald Trump közölte, készül az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országokat szankcionáló törvényjavaslat

Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, hogy a republikánusok egy olyan törvényjavaslaton dolgoznak, amely szankciókat vetne ki az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országokra. Szerinte Irán is felkerülhet erre a listára.
A Reuters azt írja, Donald Trump ezzel kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: – Mint tudják, én javasoltam, tehát minden országot, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal, nagyon szigorú szankciókkal sújtanak majd. Megjegyezte, lehet, hogy Iránt is felveszik erre a listára.