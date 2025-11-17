Irán;Oroszország;Egyesült Államok;szankciók;törvényjavaslat;Donald Trump;

Korábbi felvétel

Donald Trump közölte, készül az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országokat szankcionáló törvényjavaslat

Lehet, hogy Iránt is felveszik erre a listára – jegyezte meg az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök vasárnap közölte, hogy a republikánusok egy olyan törvényjavaslaton dolgoznak, amely szankciókat vetne ki az Oroszországgal üzleti kapcsolatban álló országokra. Szerinte Irán is felkerülhet erre a listára.

A Reuters azt írja, Donald Trump ezzel kapcsolatban újságíróknak nyilatkozva úgy fogalmazott: – Mint tudják, én javasoltam, tehát minden országot, amely üzleti kapcsolatban áll Oroszországgal, nagyon szigorú szankciókkal sújtanak majd. Megjegyezte, lehet, hogy Iránt is felveszik erre a listára.

Ezen a vonalon zajlik az Ukrajna felé tartó fegyverszállítás is. 