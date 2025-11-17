Mégsem Hadházy Ákos körzetében lenne jelölt-jelölt Bódis Kriszta

Hadházy Ákos;Kulcsár Krisztián;Bódis Kriszta;Tisza Párt;

2025-11-17 13:33:00 CET

Ott Magyar Péter kabinetfőnöke indulhat.

Változott a terv, a portál korábbi értesülésével szemben nem Hadházy Ákos körzetében, hanem Budapest 2. választókerületében lesz jelölt-jelölt Bódis Kriszta – írja a Telex.

Ennek a választókerületnek a VIII. kerület a székhelye, de az V. és a IX. kerületből is tartoznak hozzá utcák. A Fidesznek itt Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos a választókerületi elnöke, és van rá esély, hogy ő lesz a párt jelöltje is a választáson. A portál azt írja,

Hadházy Ákos körzetében, azaz a zuglói központú Budapest 6. választókerületben Velkey György László lehet az egyike annak a három embernek, akik közül a párt tagjai kiválasztják majd a végső jelöltet.

Velkey György László szeptemberben lett kabinetfőnök Magyar Péter mellett.

A Telex mindemellett úgy tudja,

a Tisza Párt programalkotási szakembere, Tanács Zoltán Budapest I. választókerületében indulhat. Ennek az I. kerület mellett az V. kerület központi része, valamint a VI., a VII., a XI. és a XII. kerület néhány utcája is ide tartozik.

Kulcsár Krisztián világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes magyar párbajtőrvívó, a Magyar Olimpiai Bizottság volt elnöke – aki februárban, a Tisza Párt első kongresszusán mutatkozott be a párt szakértőjeként – Budapest 10. választókerületében lesz jelölt-jelölt. Ez a XXII. kerületet, azaz Nagytétényt, valamint Budafok és a XI. kerület egy részét fedi le. A Fidesznek sokáig Németh Zsolt volt itt a vezetője, aki tavaly átadta a választókerületet Kocsondi Márknak.

A portál értesüléseit a Tisza Párt nem kommentálta: azt írta, hogy a korábban bejelentettek szerint ismerteti majd azt, kik közül kerülnek ki a jelöltjei 105 választókerületben. Magyar Péter ígérete szerint hétfőn hivatalosan is megtörténik majd a bejelentés.