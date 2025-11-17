Több helyen kifejezetten nehéz harcba küldi ismertebb arcait a Tisza

Tisza Párt;

2025-11-17 20:55:00 CET

– A tiszás előválasztás felhajtóerő, leszereli az egyközpontúsággal kapcsolatos kritikákat – mondta lapunknak Ember Zoltán Levente. Az Iránytű Intézet elemzője azonban úgy látja: a procedúra ma már kevésbé indokolt az „óellenzék” meggyengülése és a politikai polarizáció miatt.

Hétfő este indította el a Tisza Párt előválasztását Magyar Péter. Bár a jelöltbemutatót este 7 órára ígérték (Magyar pedig arról írt, hogy hat után bejelentést tesz) csak némi csúszással negyed kilenckor került fel Facebookra a pártelnök beszéde. „Olyan embereket indítunk, akik eddig civilek voltak, nem a politikai mocsárból érkeznek. Arra kérünk titeket, hogy védjétek őket, hiszen pontosan olyanok, mint ti!” – mondta videójában Magyar.

„Pedagógusok, mérnökök, orvosok, művészek, kétkezi munkások, jogászok, közgazdászok. Hazai, és nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek. Tisztességes magyar emberek, akiket összeköt a hazaszeretet és a tettvágy!” – jelentette ki a belső előválasztás indulóiról a Tisza-elnök. Magyar Péter hozzátette: Szabolcs 1-ben és Borsod 7-ben „egészségügyi és családi okok miatt” kitolják a jelöltállítást. Ám a most megismert aspiránsokról a magyartisza.hu oldalon dönthet november 23. és 24. között a Tisza szigetek közössége, 25. és 27. között pedig a választókörzetek szavazói.

Az előválasztáson körzetenként három jelölt versenyez, de – lévén, hogy országosan ismert tiszás politikusok is indulnak – kérdés, mennyire lefutott a meccs.

Bár a körzetek három „jelölt-jelöltjét” bemutató Facebook-oldalak cikkünk megjelenésekor még bőven frissül, napközben több induló neve is kiszivárgott a sajtóhoz. Eszerint a Tisza több helyen kifejezetten nehéz harcba küldi ismertebb arcait. Ruszin-Szendi Romulusz például a Hajdúszoboszló központú választókörzetben indul; itt 2022-ben 60 százalékkal nyert a fideszes Bodó Sándor. Ember Zoltán Levente azonban hangsúlyozta: az alföldi kis- és középvárosi térségekben látványosan meggyengült a Fidesz a tavalyi EP-választáson – míg a Tisza jól szerepelt. Így Hajdú-Bihar fideszes fellegváraiban nyitottá vált a verseny.

Szolnokon Rost Andrea az egyik tiszás jelölt – a körzetet billegőnek tartják a szakértők, de eddig itt sem sikerült győznie az ellenzéknek. Ez az Iránytű elemzője szerint csupán „rendszerhiba” volt, a Tiszának tudnia kell hozni a meccset. „Szolnokról még a Fidesz sem gondolta, hogy az övék lesz, mikor átrajzolták a választókerületeket” – tette hozzá lapunknak a szakértő.

Dunaújvárosban Nagy Ervin száll ringbe, ami Ember szerint szintén befutó helynek számít; 22-ben nyert helyzetből bukta el az ellenzéki összefogás. Bóna Zoltán viszont – amennyiben ő lesz a végső jelölt – kimondottan nehéz körzetet kapott Csornán. A Tisza agrárszakértőjének nem lesz könnyű nyernie Gyopáros Alpár ellen – vélte az elemző.

Budapesten is akadnak izgalmas helyzetek: Zuglóban a korábban emlegetett Bódis Kriszta helyett a kevésbé ismert – bár Magyar Péter kabinetfőnökeként dolgozó – Velkey György indul Hadházy Ákos ellen. Ember Zoltán szerint ez arra utalhat, hogy a Tisza nem feltétlenül akarja elvenni a körzetet Hadházytól, aki a friss mérések szerint az egyik legnépszerűbb ellenzéki politikussá vált.