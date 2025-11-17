Száz francia vadászgépet vásárol Ukrajna

Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttünk egy új harci repülőflotta, 100 Rafale repülőgép megvásárlásáról – derült ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti Facebook-bejegyzésből, amelyben ismertette aznapi Emmanuel Macronnal Párizsban folytatott tárgyalásainak eredményét. Szerinte a Rafaele repülőgépek a legjobbak közül valók, amelyek Ukrajna védelmébe állíthatók, s az egyezséggel szintet léptek az ukrán-francia kapcsolatok.
– Az ukrán légierő a svéd Gripenekkel és az amerikai F-16-osokkal együtt képes lesz minden szükséges védelmi küldetést végrehajtani és garantálni fogja a biztonságunkat. Nagyon hatékony francia radarokat és légvédelmi rendszereket is kapunk, amelyek kifejezetten hatékonyak az Oroszország által használt rakétatípusokkal szemben. Továbbá levegő-levegő rakéták és irányított légi bombák átadásáról is megállapodtunk, sőt ez év végére Franciaország egy új katonai támogatási csomagot dolgoz ki, az ukrán védelmi ipar megerősítésére – emelte ki az ukrán elnök.
Volodimir Zelenszkij kifejtette, európai partnereikkel kétoldalú kapcsolatokat építenek ki. Leszögezte, hogy ezek a megállapodások Európa szerves részeként hozzájárulnak az ukrán jövőhöz.Két rakétával és 128 drónnal támadta Oroszország Ukrajnát, négy ember meghalt Harkiv régióbanPéntekre virradóra rakétákkal és több száz drónnal támadták az oroszok Kijevet, hatan meghaltakDrónokkal és rakétákkal támadtak az oroszok ukrán polgári és energia-ellátási célpontokra