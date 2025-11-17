Száz francia vadászgépet vásárol Ukrajna

megállapodás;Franciaország;együttműködés;tárgyalások;vadászgépek;Emmanuel Macron;Volodimir Zelenszkij;

2025-11-17 22:54:00 CET

Emmanuel Macron francia és Volodimir Zelenszki ukrán elnök további, hatékony katonai csomagról is megegyezett Párizsban.

Történelmi jelentőségű megállapodást kötöttünk egy új harci repülőflotta, 100 Rafale repülőgép megvásárlásáról – derült ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfő esti Facebook-bejegyzésből, amelyben ismertette aznapi Emmanuel Macronnal Párizsban folytatott tárgyalásainak eredményét. Szerinte a Rafaele repülőgépek a legjobbak közül valók, amelyek Ukrajna védelmébe állíthatók, s az egyezséggel szintet léptek az ukrán-francia kapcsolatok.

– Az ukrán légierő a svéd Gripenekkel és az amerikai F-16-osokkal együtt képes lesz minden szükséges védelmi küldetést végrehajtani és garantálni fogja a biztonságunkat. Nagyon hatékony francia radarokat és légvédelmi rendszereket is kapunk, amelyek kifejezetten hatékonyak az Oroszország által használt rakétatípusokkal szemben. Továbbá levegő-levegő rakéták és irányított légi bombák átadásáról is megállapodtunk, sőt ez év végére Franciaország egy új katonai támogatási csomagot dolgoz ki, az ukrán védelmi ipar megerősítésére – emelte ki az ukrán elnök.

Volodimir Zelenszkij kifejtette, európai partnereikkel kétoldalú kapcsolatokat építenek ki. Leszögezte, hogy ezek a megállapodások Európa szerves részeként hozzájárulnak az ukrán jövőhöz.