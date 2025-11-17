December második hetében indiai-orosz csúcstalálkozó lesz Új-delhiben

csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Szergej Lavrov;Újdelhi;Narendra Modi;

2025-11-17 20:18:00 CET

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Narendra Modi miniszterelnök szorosabbra fűzheti a két ország kapcsolatait.

Az orosz-indiai csúcstalálkozót három hét múlva tartják meg Újdelhiben – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, amikor hétfőn Moszkvában fogadta indiai hivatali partnerét, Szubrahmanjam Dzsaishankart. Lavrov az Indiával való viszonyt az orosz külpolitika nagy fontosságú prioritásának nevezte.

Az indiai diplomácia vezetője elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnök és Vlagyimir Putyin elnök éves találkozójára több kétoldalú megállapodást készítenek elő.

A külügyminiszteri megbeszélésen a felek „megvitatták az ukrajnai, közel-keleti és afganisztáni konfliktust”. Alekszandr Gruzgyev, az orosz ipari és kereskedelmi minisztérium helyettes vezetője korábban bejelentette, hogy az orosz és az indiai fél a vasúti járműiparban való együttműködés bővítését vizsgálja.