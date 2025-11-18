Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve – Kommentálta a Tisza Párt jelöltállítását Orbán Viktor

Orbán Viktor;Gulyás Gergely;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-11-18 09:08:00 CET

Újra itt van a nagy csapat – fogalmazott a miniszterelnök.

Déjà vu. Ellenzéki jelöltállítás. Újra itt van a nagy csapat – így reagált Orbán Viktor miniszterelnök arra, hogy hétfő este elindította a Tisza Párt előválasztását Magyar Péter.

A kormányfő a Facebook-oldalán az eseményeket azzal kommentálta, „ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve. Ez pedig tudjuk mit jelent. Ha Magyarországon a baloldalé a hatalom, akkor Brüsszel irányít. Hazugság a választások előtt, utána megszorítások, adóemelések, munkanélküliség és káosz.”

Túl baloldaliak, túl brüsszeliek és túl kockázatosak – jegyezte meg a miniszterelnök, bejegyzését azzal zárva: „miért adnánk a kezükbe Magyarország sorsát?”

Mint megírtuk, a Tisza Párt előválasztásán körzetenként három jelölt versenyez. Magyar Péter a menetrendről szólva elmondta, november 23-án és 24-én a saját közösségük választ a jelöltek közül kettőt. Aki pedig szerdától regisztrál a nemzethangja.hu oldalon, november 25. és 27. között kiválaszthatja, kik legyenek a Tisza végső képviselőjelöltjei, akiket az ország november 30-án ismerhet meg.