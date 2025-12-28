Egy folyóba többször

karácsony;Audrey Hepburn;rock and roll;LEMEZEKET FEL!;Moon River;

Rendkívüli karrierje volt (és van) a Moon River című világslágernek. A dalt a Breakfast at Tiffany’s (a magyar változatban: Álom luxuskivitelben) című, 1961 októberében bemutatott hollywoodi filmhez komponálta Henry Mancini, akinek nem ez, hanem a Two for the Road volt kedvenc saját száma. A Moon River szövegét Johnny Mercer írta, a fáma szerint – biztos, ami biztos – három változatban.

A betétet a moziban a főszereplő Audrey Hepburn adta elő, miután Martin Rackin, a Paramount Pictures elöljáróinak egyike hiába követelte, hogy a számot vegyék ki a filmből. Hepburn reakciója ez volt: „Csak a holttestemen át!”

A dalt rövidesen kislemezre énekelte Jerry Butler, és 1961 decemberében – amikor a Londontól ötven kilométernyire lévő Aldershotban konkrétan tizennyolc érdeklődő jelent meg egy arrafelé addig sosem látott liverpooli zenekar, bizonyos Beatles koncertjén – a 11. helyre vitte az amerikai listán. (A He Will Break Your Hearttal 1960-ban a hetedik helyig jutott, majd azt Tony Orlando és a Dawn 1975-ben feldolgozta He Don’t Love You címmel, és a tengerentúli csúcsra emelte.)

A Butler-variáns idejében a dél-afrikai származású brit Danny Williams is előállt egy Moon River-verzióval, sőt 1961 utolsó hetében az Egyesült Királyságban az élre ugrott vele.

Egészen különleges lajstrom volt a december 28-án közzétett rangsor, mert az első hat között három instrumentális szám szerepelt: a Midnight in Moscow, azaz a Moszkva-parti esték feldolgozása Kenny Balltól (3.), a Let There Be Drums Sandy Nelsontól (4.), valamint a Stranger on the Shore Acker Bilktől (6.). Az utóbbit a Billboard magazin – az esztendő amerikai slágerlistás helyezései alapján – az év számává nyilvánította 1962 végén.

Aztán a másik Williamst, a hosszú pályafutása során 45 millió eladott lemezzel büszkélkedő iowai Andyt felkérték, hogy az 1962-es Oscar-gálán énekelje el az Álom luxuskivitelben főcímdalát. (Audrey Hepburn, a forgatókönyvíró George Axelrod, továbbá a látványtervező csapat és a szám, illetve annak szerzőpárosa egyaránt Oscart kapott.) Majd Andy Williams megjelentette a Moon River és egyéb nagy filmslágerek című nagylemezét, amely aranylemez lett olyan számokkal, mint az As Time Goes By a Casablancából, a Maria a West Side Storyból vagy a Melina Mercouri-film, a Never on Sunday címadó slágere. Az amerikai albumlistán a harmadik helyig emelkedő korongból csak 1967-ig (négy év alatt) kétmillió példány kelt el.

Amikor – 2002-ben – az NBC televízió 75 éves lett, a jubileumi gálán a hetvenen túl járó Andy Williams búgta ismét a Moon Rivert. (A szereplőgárdában volt még – többek között – Jennifer Aniston, Peter Falk, Michael J. Fox, David Hasselhoff, Goldie Hawn, Helen Hunt, Matthew Perry.)

Még inkább jellemző a dal különlegességére, hogy 1208 adaptációját tartják nyilván. A feldolgozók között van Herb Alpert, Paul Anka, Louis Armstrong, Count Basie, Acker Bilk, Tony Christie, Eric Clapton, Richard Clayderman, Perry Como, Ray Conniff, Bobby Darin, Neil Diamond, Duke Ellington, Connie Francis, Aretha Franklin, Judy Garland, Dizzy Gillespie, Eydie Gormé, Karel Gott, Quincy Jones, Ben E. King, Michel Legrand, Trini Lopez, Johnny Mathis, Mina, Willie Nelson, Oscar Peterson, Boots Randolph, Chris Rea, az R. E. M., Cliff Richard, André Rieu, Frank Sinatra, Bobby Solo, Rod Stewart, Barbra Streisand, Caterina Valente, Sarah Vaughan, Bobby Vee, Bobby Vinton, Stevie Wonder.

Itthon 1972-ben Pege Aladár és együttese, 1978-ban Cserháti Zsuzsa vette nagylemezre. A Hold folyó magyar szövegét Bradányi Iván írta; az énekesnő albumán felhangzott egy másik feldolgozás, az Édes kisfiam is, amelynek eredetijét az olasz Zacar énekelte 1974-ben Soleado címmel, majd angol nyelvű változatát, a When a Child Is Bornt 1976 karácsonyán Johnny Mathis a brit lista első helyére repítette.

A texasi művész szeptember 30-án a 90. születésnapját ünnepelte. A bari Zacar is él még, 78 esztendős. Hepburn, Andy és Danny Williams, valamint Butler már odafenn dúdolja a Moon Rivert, Cserhátival együtt.

Néha így is, úgy is szívbe markol a karácsony.