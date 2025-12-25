Az Egyesült Államok hozzájárult a nagy szerb kőolajcég orosz tulajdonrészének eladásához, a vevő akár Mol is lehet

Szerbia;eladás;kőolaj;Egyesült Államok;cég;

2025-12-25 10:22:00 CET

Aleksandar Vučić szerb elnök kedden kijelentette, hogy a Gazprom tárgyal a Mollal a NIS többségi részvényeinek esetleges eladásáról.

Az Egyesült Államok hozzájárult ahhoz, hogy a Szerb Kőolajipari Vállalat (NIS) 2026. március 24-ig tárgyaljon a kőolaj-finomítója orosz tulajdonban lévő vagyonrészének értékesítéséről - jelentette szerda este az RTS szerb állami televízió. E szerint a NIS azonban nem kapott működési engedélyt, amely révén nyersolajat vásárolhatna és feldolgozhatna.

Az amerikai pénzügyminisztérium októberben sújtotta szankcióval a NIS-t az orosz energiaszektor ellen elrendelt büntetőintézkedések keretében. A szankciók következtében leállt a Janaf vezetéken Horvátországon át történő nyersolajszállítás, és a pancsovai üzemben - az ország egyetlen kőolajfinomítójában - leállt a termelés.

Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos. A belgrádi kormány részvényeinek aránya 29,9 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek és alkalmazottak osztoznak.

