Orosz mesedarabbal nyit újra a 2022-ben lebombázott színház az orosz megszállás alatt álló Mariupolban

színház;Ukrajna;Mariupol;orosz megszállás;

2025-12-25 15:10:00 CET

Szórakozás, ének és tánc ennyi csont felett? – háborog a teátrum egykori színésze. Az ukránok hiába írták ki a hatalmas betűkkel az épület elé, hogy gyerekek vannak bent, az oroszok ledobták a bombát.

Nemsokára újra megnyitja kapuit a mariupoli színház - derül ki a The Guardian beszámolójából.

Az épület 2022-ben semmisült meg egy orosz légitámadás következtében, amikor több száz civil keresett menedéket az alagsorban.

A Putyin-rezsim számára Mariupol újjáépítése a megszállt ukrán területeken gyakorolt hatalom egyik kirakatprojektjévé vált. Az orosz irányítás letartóztatásokkal, elűzésekkel és lakáselkobzásokkal jár: ukránok ezreit fosztották meg olyan ingatlanoktól, amelyek jogszerűen az ő tulajdonukban voltak. A mariupoli színház a tervek szerint még a hónap végéig újra megnyitja kapuit, méghozzá A skarlátvirág című orosz mesedarab bemutatójával. Az épületet az elmúlt két évben gyakorlatilag teljesen újjáépítették. „A színház Mariupollal együtt születik újjá. Orosz és szovjet klasszikusok térnek vissza a színpadra” - írja a színház a jövőbeli terveit ismertető közleményében. Jevgenyij Sosnovszki mariupoli fotográfus, aki korábban szorosan együtt dolgozott a színházzal, majd az orosz megszállás után Kijevbe költözött, úgy fogalmazott: szerinte erre a történtekre csak a cinizmus szó illik. Mint mondta, ezen a helyen inkább emlékhelynek kellene állnia azok tiszteletére, akik Mariupol elfoglalásakor vesztették életüket, nem pedig egy újra megnyitott szórakoztató intézménynek.

A színház elleni támadás az orosz–ukrán háború egyik leginkább hírhedt eseményeként tartják számon. Az épületet annak ellenére érte légicsapás, hogy az előtte lévő téren hatalmas betűkkel a „GYEREKEK” felirat volt látható. Legalább egy tucat ember halálát erősítették meg, de a tényleges áldozatok száma ennél jóval magasabb lehet.

Oroszország tagadta, hogy légicsapást hajtott volna végre a színház ellen, és azt állította, hogy a pusztítást egy, az épületen belül felrobbant szerkezet okozta. Több független vizsgálat szerint a károkat orosz bombák okozhatták. Az Amnesty International szerint a rombolást „nagy valószínűséggel orosz erők okozták, amelyek szándékosan ukrán civileket vettek célba”, a szervezet úgy véli, az ügyet háborús bűncselekményként kell kivizsgálni.

Szórakozás, ének és tánc ennyi csont felett? Az az érzésem, hogy azoknak az embereknek a lelkei, akik ott meghaltak, nem fogják hagyni, hogy ott igazán jól lehessen játszani

- mondta Vira Lebedinszka, a színház egykori színésze, aki jelenleg egy kisebb, mariupoli színészekből álló csoporttal a kárpátaljai Ungváron él. A száműzetésben működő társulat egyik meghatározó előadása a Mariupol Drama lett, amely a 2022 februárjában és márciusában, a mariupoli színházban történteket dolgozza fel, és az elmúlt évben Európa számos országában turnézott.

Sok színész azonban a városban maradt, és együttműködik a megszállókkal. Jevgenyij Sosnovszki szerint számukra az a legfontosabb, hogy színpadon játszhassanak, minden más mellékes. Azt vallják, hogy ők a politikán kívül állnak, és nem érdekli őket, hogy Oroszországban vagy Ukrajnában vannak-e. A színház korábbi igazgatója Mariupolban maradt, de lefokozták, és jelenleg a zenekart vezeti. Az orosz hatóságok Igor Solonint, a donyecki cirkusz korábbi igazgatóhelyettesét nevezték ki új vezetőnek, aki egy korábbi interjúban azt mondta: az épület belülről robbant fel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a hónap elején olyan rendeletet írt alá, amely lehetővé teszi az Ukrajna megszállt területein üresen maradt lakások elkobzását, amennyiben tulajdonosaik elmenekültek vagy életüket vesztették a háború során.

A rendelet értelmében azokat az ingatlanokat, amelyeknél a hatóságok „gazdátlan tulajdonra” utaló jeleket állapítanak meg, a regionális közigazgatás veszi saját kezelésébe. Kártérítésre kizárólag azok jogosultak, akik megszerzik az orosz állampolgárságot.

A nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint a Mariupolban működő, oroszok által kinevezett hatóságok jelenleg több mint 12 ezer lakást tartanak nyilván gazdátlanként. A Guardian több egykori mariupolival is beszélt, akik szerint a lakásukat már elkobozták, vagy erre rövid időn belül sor kerülhet. Az egyikük arról számolt be, hogy egy olyan házban volt lakása, amely a harcok során teljesen megsemmisült, majd később az orosz hatóságok újjáépítették. Elmondása szerint az épület bejáratára kifüggesztettek egy értesítést, amelyben felszólították a tulajdonosokat: haladéktalanul igazolják a lakásaik tulajdonjogát, ellenkező esetben az ingatlanokat államosítják. Ő úgy tudja, erre egyetlen lehetőség lett volna: személyesen visszautazni Mariupolba, és felvenni az orosz állampolgárságot.

Vira Lebedinszka mariupoli lakása egyébként relatíve sértetlenül átvészelte a harcokat, csupán néhány ablak tört be. 2022-ben azt hallotta, hogy valakik beköltöztek oda, de nem akart kapcsolatba lépni velük. „Nem érdekel, ki lakik ott. Még ha elméletileg lenne is rá esély, akkor sem akarnám eladni. (...) számomra az a hely halott. Hadd élvezzék saját, orosz világukat” - fogalmazott.