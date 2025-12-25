Háborúellenes gyermekvers miatt bírságoltak egy orosz aktivistát

Oroszország;ellenzék;elnyomás;

2025-12-25 16:27:00 CET

Semmit sem módosított rajta, de ez bőven elegendő volt az eljárás elindításához.

A hadsereg „lejáratása” miatt bírsággal sújtottak egy orosz aktivistát, miután saját kezűleg gyártott tábláján egy ismert szovjet gyermekdal szövegét mutatta fel - írja a független RusNews hírportálra hivatkozva a Novaja Gazeta.

Az uráli Jekatyerinburgból származó Dmitrij Rikovot 49 000 rubelre (jelenlegi árfolyamon kicsivel több mint kétszázezer forintra) bírságolták meg egy december 13-án tartott egyszemélyes tüntetés miatt. Ekkor egy tábla volt nála, amelyen a Legyen mindig napsütés című, 1962-ben írt gyerekdal néhány sora szerepelt. A szöveg csendről, félelemről és robbanásokról szól, majd arról, hogy emberek ezrei az eget figyelik, miközben ajkak makacsul ismétlik: legyen mindig napsütés. A rendőrségi jegyzőkönyv szerint a dal időközben „a háborúellenes tiltakozások jelképévé vált”, és más orosz városokban engedély nélküli demonstrációkon is felhasználták. Ezért jutottak arra a következtetésre, hogy Rikov táblája olyan elemeket tartalmazott, amelyek úgymond „lejáratják” az orosz fegyveres erőket.

A férfi azt mondta, tiltakozása a hazugság és az erőszak ellen irányult, míg a dal szövege a „jóságot, a szeretetet és az emberek közötti barátságot” hirdeti. Ez már a második eset, hogy a hadsereg „lejáratása” miatt kap bírságot: újabb hasonló esetnél már büntetőeljárás is indulhat ellene.

December 16-án egy másik, egyszemélyes tiltakozó akció miatt 30 ezer rubel (nagyjából 125 ezer forint) pénzbírságot szabtak ki rá. Ezúttal egy 1929-ben írt Majakovszkij-versből tartott fel egy részletet, a Le vele! című költeményből, amely a háborút „hullaszagú szélként”, illetve „a koldusokat termelő gyárként” írja le.

Oroszország egyébként a Népszavát is megvádolta már a Vlagyimir Putyin orosz elnök által Ukrajna ellen 2022. február 24-én elindított háború lejáratásával.