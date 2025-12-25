Fogpiszkálóból épített ötméteres Eiffel-tornyot egy tinédzser az Egyesült Államokban

rekord;Egyesült Államok;Eiffel-torony;

Fiatal kora ellenére szinte halmozza a rekordokat.

Egy illinois-i tinédzser Guinness-világrekordot döntött azzal, hogy körülbelül 20 000 fogpiszkálóból megépítette az Eiffel-torony több mint 5,2 méter magas mását - derül ki az UPI hírügynökség beszámolójából.

A fiú azt mondta, az építés iránti érdeklődését édesapja munkája indította el, aki pályafutása során építőmérnökként dolgozott. Gyerekként már korán érdeklődni kezdett, miként lehet pálcikákból építkezni.

2021-ben - mindössze 12 évesen - egy 20,2 láb (kicsivel több mint hat méter) magas tornyot épített fagyipálcikákból, amellyel megszerezte élete első Guinness-világrekordját.

Ezt a rekordot azóta megdöntötték, azonban a fiatal itt nem állt meg: októberben újabb Guinness-világrekordot állított fel, ezúttal egy új alapanyaggal dolgozva - fogpiszkálókkal. Mint mondta, a fogpiszkálók a fagyipálcikákhoz képest jóval kisebbek, ami megnehezítette a velük való munkát.

Végül kizárólag fogpiszkálók és ragasztó felhasználásával sikerült megépítenie az Eiffel-torony 17,32 láb magas modelljét, amellyel hivatalosan is megszerezte a világ legmagasabb fogpiszkálóból készült építményének járó Guinness-rekordot.



