Kiderült, nem létezik az állítólagos macskaadó forrásául szolgáló tanulmány sem

2025-12-26 10:53:00 CET

Az egyiptomi Sohag Egyetem környezetvédelmi kiadványára hivatkozva a macska- és kutyaadó is szerepel a Tisza párt állítólagos adóterveiről szóló dokumentumban. A felsőoktatási intézmény jelezte, hogy a forrás hamis.

Ilyen tanulmány náluk nem jelent meg, a szerző pedig soha nem publikált a lapjukban – ezt közölte az RTL Híradó érdeklődésére az egyiptomi Sohag Egyetem, amelynek környezetvédelmi kiadványára hivatkozva a macska- és kutyaadó is szerepel a Tisza párt állítólagos adóterveiről szóló dokumentumban.

Mint ismert, a kormányközeli Indexen jelent meg elsőként az dokumentum, amely után egészpályás letámadást indítottak Orbánék és a fideszes média, azzal vádolva a Tisza Pártot, hogy megszorításokra készülnek. A miniszterelnök egy korábbi posztjában azt írta, hogy „bevezetnék az eb- és macskaadót, és 4 százalékos különadót vetnének ki a házi kedvencek termékeire, mint például a kutya- és macskatáp, macskaalom”.

Magyar Péter egyébként már az ominózus cikk megjelenése után azonnal cáfolta a vádakat. „Az orbánék által hamisított indexes »tervekből« persze egy szó sem igaz. Így a kisállatadó sem” – közölte még november végén a Tisza Párt elnöke. A sorozatos cáfolatok ellenére a nem létező Tisza-adóról közpénzmilliárdokból még egy nemzeti konzultációt is lebonyolítottak, a Mediaworks által kiadott Bors pedig annak dacára terjeszti négymilliós példányszámban a Magyar Péteréket lejárató ingyenes különszámát, hogy a Fővárosi Törvényszék nemrég végzésével ezt megtiltotta.

Orbán Viktor szerint a program valódi, hiába cáfolta a Tisza többször is, hogy bármi közük lenne hozzá. A dokumentumon szereplő aláírások alapján kormányközeli lapok több szakembert is szerzőként neveztek meg, ők azonban szintén mindannyian cáfolták, hogy részt vettek volna annak elkészítésében. A 21 Kutatóközpont vezetője szerint pártoknak készült tanulmányokat ráadásul nem is szokás aláírni. „Hogyha egy párt megrendel valamit valakitől, akkor tudja, kitől rendeli meg, nincs szükség aláírásra. A szerződést kell aláírni, magát a dokumentumot nem. Ez is életszerűtlenné teszi az egészet” – fogalmazott Róna Dániel

Az RTL Híradó most ellenőrizte a dokumentumban idézett forrásokat, s a legtöbbről kiderült: nem is létezik.

Egy helyen például egy amerikai tudományos folyóiratra hivatkoznak, amely korábban jelezte, hogy ilyen című tanulmány soha nem jelent meg náluk. De a csatorna híradójának információ szerint hamis az a forrás is, amelyre a macska- és kutyaadóról szóló fejezet épül. Bár a Fidesz képviselői továbbra is valódinak tartják a dokumentumot, a riportban megszólaló szakértő szerint valószínű, hogy azt mesterséges intelligencia írta, erre utalnak a hamis források is. Magyar Péter az RTL kérdésére annyit mondott, hogy az ellenfelei még hamisítani sem tudnak rendesen. A csatorna hiába kereste a kormányt, nem reagáltak a megkeresésre.