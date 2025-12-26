Hadházy Ákos szerint Mészáros Lőrinc a saját gyerekeit és Orbán Viktor vejét is kitüntette a céges karácsonyi partijukon

Orbán Viktor;Mészáros Lőrinc;Hadházy Ákos;Ricky Martin;Mészáros Csoport;

2025-12-26 11:47:00 CET

A független országgyűlési képviselő azt állítja, hogy eljutott hozzá a Mészáros-csoport karácsonyi gálaestjéről egy VIP-karszalag és egy videó is Ricky Martin fellépéséről.

„Megszereztem azoknak a vezető szolgáknak a névsorát, akiket személyesen a Gázszerelő tüntetett ki: azon a karácsonyi céges bulin, ahol Ricky Martin volt a meglepetés előadó, egymillió dollárért” – közölte Hadházy Ákos pénteken a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő azt állítja, hogy eljutott hozzá a Mészáros-csoport karácsonyi bulijáról egy VIP-karszalag és egy videó is Ricky Martin fellépéséről. Hozzátette, a felvételt azonban nem hozza nyilvánosságra, „mert az alapján esetleg lebukhatna a forrás”. Azonban idézett abból a szövegkönyvből, amelyet információ szerint Ördög Nóra és Stohl András olvastak fel a gálaesten.

A dokumentum szerint az Év Vezetője díjat többek között Mészáros Beatrix (Mészáros Lőrinc lánya), Ómolnár Miklós, Szöllősi György és Vida Ildikó kapta. Az Év TOP vezetője elismerésben részesült például ifj. Mészáros Lőrinc, az Indexet is tulajdonló TV2-vezér Vaszily Miklós, Barna Zsolt (MBH Bank), az Év Partnere díjat pedig megkapta például Szokira Tamás (Orbán Viktor veje) és Szíjj László is.

Az ellenzéki politikus már a múlt héten arról írt, hogy Ricky Martin lesz az „egymillió dolcsis” meglepetésfellépő a Mészáros-csoport karácsonyi buliján. Erre válaszul Hajdú Péter a Mészáros-csoport egykori vezérigazgatójaként bocsánatkérést várt a képviselőtől, amiért „Lölő szolgáinak” nevezte őket, és mert elárulta, ki lesz parti sztárvendége.