"Világ, nyisd ki a szíved!" - Ricky Martin üzent

A világhírű, népszerű énekes, aki egyúttal az UNICEF nagykövete is, szíriai menekültekkel találkozott Libanonban, ahol felszólította a világot, a nemzetközi közösséget, hogy nyisd ki a szíved! - adja hírül a Syrius Help nemzetközi szervezet a Dailymail alapján.