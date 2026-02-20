Fél év múltán tér vissza.
A független országgyűlési képviselő azt állítja, hogy eljutott hozzá a Mészáros-csoport karácsonyi gálaestjéről egy VIP-karszalag és egy videó is Ricky Martin fellépéséről.
A független országgyűlési képviselő megjegyezte, azzal a sztár már nem dicsekedett, hogy „egy gázszerelő maffiózónak” dalolt.
A műsorvezető azt kérte a képviselőtől, hogy kérjen elnézést a Mészáros-csoport munkatársaitól, amiért „Lölő szolgáinak” nevezte őket, és mert elárulta, ki lesz a karácsonyi partijuk sztárvendége.
A világhírű, népszerű énekes, aki egyúttal az UNICEF nagykövete is, szíriai menekültekkel találkozott Libanonban, ahol felszólította a világot, a nemzetközi közösséget, hogy nyisd ki a szíved! - adja hírül a Syrius Help nemzetközi szervezet a Dailymail alapján.