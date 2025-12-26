Jimmy Kimmel: A fasizmus szempontjából ez egy nagyszerű év volt

Egyesült Államok;Donald Trump;zsarnokság;Jimmy Kimmel;

2025-12-26 09:30:00 CET

Az amerikai humorista Donald Trumpnak szúrt oda a brit Channel 4 televíziós csatorna alternatív karácsonyi üdvözletében.

Jimmy Kimmel amerikai televíziós műsorvezető a brit Channel 4-en mondott karácsonyi üdvözletet, amelyben többek között zsarnoknak nevezte Donald Trumpot. Mint mondta, „fasiszta szempontból valóban nagyszerű év volt ez. A zsarnokság virágzik errefelé” – utalt hazájára az Egyesült Államokból érkező vendégműsorvezető.

Jimmy Kimmel hozzátette: "talán azt gondoljátok: az, hogy a kormány elhallgattatja a kritikusait, olyan helyeken fordul elő, mint Oroszország, Észak-Korea vagy Los Angeles, nem pedig az Egyesült Királyságban. Nos, mi is így gondoltuk, és most itt van a Nyolcadik Donny király, aki kivégzéseket követel."

Mint mondta, az Egyesült Államokban szó szerint és átvitt értelemben is lerombolják a demokrácia struktúráit.

"A szabad sajtótól a tudományon, az orvostudományon, az igazságszolgáltatás függetlenségén át egészen magáig a Fehér Házig, teljes káoszban vagyunk" - hangsúlyozta beszédében a humorista.

A Channel 4 alternatív karácsonyi üdvözlőbeszéde egy szatírikus válasz a hivatalos, királyi karácsonyi üdvözletre. Asajátos ünnepi sorozatban az évek során szerepelt már többek között Ali G, Mahmud Ahmadinezsád iráni elnök, Edward Snowden, de többször fordultak már a technológiai megoldások felé is, például amikor 2004-ben Marge Simpson üdvözölte a nézőket, vagy épp 2020-ban, amikor II. Erzsébet királynő deepfake-változata táncolt az asztalon ünnepi hangulatban.

Ahogyan arról korábban a Népszava is beszámolt, Jimmy Kimmel műsorát azután függesztettek fel, hogy a a világhírű humorista arról beszélt, Charlie Kirk meggyilkolását politikai célokra használja fel a Donald Trump amerikai elnök mögött álló mozgalom, a Make America Great Again. Miután azonban több száz hollywoodi sztár – köztük Robert De Niro, Ben Affleck, Jennifer Aniston, Selena Gomez, Lin-Manuel Miranda, Tom Hanks és Meryl Streep – arra buzdította az amerikaiakat, hogy harcoljanak alkotmányosan védett jogaikért, az ABC visszaállította az esti showműsort.

Jimmy Kimmel 2003 óta vezeti az ABC csatornán a „Jimmy Kimmel Live!” című műsort, és még régebb óta állandó szereplője a televíziózásnak és a vígjátékoknak. Műsorvezetőként is jól ismert, négyszer volt házigazda az Oscar-gálán. Később több republikánus, köztük az Orbán-kormány nagy barátjaként ismert Tucker Carlson is ellenezte, hogy felfüggesztették Jimmy Kimmel műsorát, sőt Ted Cruz texasi szenátor egyenesen maffiamódszernek nevezte, ahogy a Trump-adminisztráció érdekeinek megfelelően az FCC elhallgattatta a világhírű humoristát.