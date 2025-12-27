Mindent eltolt az idén a NER, amit csak lehetett

Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, illetve Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője arról is beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel, hogy Magyar Péter és a Tisza áradása a NER elit fokozódó, önmagából kifordult őrületét hozta magával, egy sor kamunak bizonyult Orbán-vízióval, poloskázással, Pride-fenyegetőzéssel, hisztérikus valóságtagadással és egyre elmebetegebb AI-kampányokkal.
A 2025-ös év eseményei alapján a Fidesz-állammal szemben minden eddiginél nagyobb erővel ébred a polgári Magyarország: százezrek vonultak ki a Budapest Pride-ra, a fiatalság pedig testületileg mondott nemet a NER jövőfelélésére. 2026-ban Magyarország múltja és jövője csap össze minden eddiginél nagyobb erővel.