2025-12-27 05:45:00 CET

Mindent eltolt az idén a NER, amit csak lehetett

Magára vette az évet az állampárt: Semjén Zsolt belebújt „Zsolti bácsi” bőrébe, Orbán Viktor magára húzta, hogy ő Bindzsisztán vérkorrupt vezére, Sulyok Tamás pedig vállalta: rá értették azt, hogy szatyor fing - erről is szó esett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? idei utolsó, évösszegző adásában.