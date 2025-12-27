Orbán Viktor;évértékelő;választási kampány; NER;Magyar Péter;Podcast;Tisza Párt;2025;

Mindent eltolt az idén a NER, amit csak lehetett

Magára vette az évet az állampárt: Semjén Zsolt belebújt „Zsolti bácsi” bőrébe, Orbán Viktor magára húzta, hogy ő Bindzsisztán vérkorrupt vezére, Sulyok Tamás pedig vállalta: rá értették azt, hogy szatyor fing - erről is szó esett a Népszava közéleti podcastje, a Hol élünk? idei utolsó, évösszegző adásában.


Varga Dóra és Horváth Gábor főszerkesztő-helyettes, illetve Bálint Orsolya, a Visszhang melléklet szerkesztője arról is beszélgetett Batka Zoltán műsorvezetővel, hogy Magyar Péter és a Tisza áradása a NER elit fokozódó, önmagából kifordult őrületét hozta magával, egy sor kamunak bizonyult Orbán-vízióval, poloskázással, Pride-fenyegetőzéssel, hisztérikus valóságtagadással és egyre elmebetegebb AI-kampányokkal.

A 2025-ös év eseményei alapján a Fidesz-állammal szemben minden eddiginél nagyobb erővel ébred a polgári Magyarország: százezrek vonultak ki a Budapest Pride-ra, a fiatalság pedig testületileg mondott nemet a NER jövőfelélésére. 2026-ban Magyarország múltja és jövője csap össze minden eddiginél nagyobb erővel.

A szar jobb, mint a fos – mondta egyik riportalanyunk arról, miért jobb a Fidesz, mint a Tisza.