Az Iszlám Állam él és hódít

terrorizmus;iszlám;Nigéria;Iszlám Állam;al-Shabaab;

2025-12-27 10:25:00 CET

Vannak aggasztó jelek.

Az Egyesült Államok sikeres katonai csapást mért Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezetre – jelentette be Donald Trump szenteste. Az amerikai irányítású csapásokat a nigériai hatóságokkal együttműködve valósították meg. Trump érvelése szerint azért volt szükséges, mert a terrorcsoport „évszázadok óta nem látott mértékben” gyilkol ártatlan keresztényeket. Yusuf Tuggar nigériai külügyminiszter közölte, közös amerikai-nigériai művelet volt a támadás, amit jó ideje terveztek már, „terroristákat vett célba és nem egy bizonyos vallás követőit”. Nem zárhatók ki további csapások sem, a döntést a két ország vezetői hozzák meg.

A török rendőrség is országos razziákat rendezett karácsonyra készülve, csütörtökön az Iszlám Állam 115 tagját tartóztatták le, jelentette a török közszolgálati televízió, a TRT. Összesen 137 terroristát keresnek a török hatóságok, a még szabadlábon lévőkre nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki. A nagyszabású razziára azért került sor, mert hírszerzési jelentések szerint az Iszlám Államhoz kapcsolódó személyek támadásokat terveztek nem muszlimok ellen a karácsonyi ünnepi összejövetelek alatt. Nem példátlan fenyegetésről van szó, a terrorcsoport vállalta a felelősséget a 2017-es újévi ünnepségek alatt egy isztambuli éjszakai klubban elkövetett, 39 halálos áldozatot követelő támadásért.

Ámde miközben a világ figyelme az újjáéledő Iszlám Államra fókuszál, Szomáliában az al-Kaidához kötődő al-Shabaab terrorport újabb győzelmeket ért el a nemzetközi támogatást élvező kormányerőkkel szemben. Karácsony előestéjén az iszlamista fegyveresek heves tűzharc után elfoglaltak egy stratégiai várost Dél-Szomáliában, amivel az utóbbi idők egyik legsúlyosabb csapását mérték a kormányerőkre. Nuur Dugle város és az ottani katonai bázisok - amelyeken nemzetközi szövetséges erők is állomásoztak- bevételével elvágtak egy létfontosságú utánpótlási útvonalat, amely összeköti a fővárost, Mogadishut Közép-Szomáliával. Utóbbi régió azon kevés kormány által ellenőrzött területek közé tartozik, amelyeket a hadsereg a 2022 közepén indított offenzíva során foglalt el.

Nuur Dugle is 2022 novembere óta volt kormányzati ellenőrzés alatt, amikor a hadsereg és szövetséges klánmilíciák egy nemzetközi erők által támogatott nagyszabású offenzíva során kiűzték az Al-Shabaabot a térségből, amelyet most fokozatosan visszafoglalnak. A szomáliai kormányt katonailag támogatja az Afrikai Unió és az Egyesült Államok, anyagi, kiképzési támogatást nyújt az Európai Unió, Törökország illetve Nagy-Britannia és Egyiptom, miközben az ENSZ biztosítja a logisztikai hátteret. A térség egyik legforróbb pontja ugyanis Szomália, az Al-Shabaab erős, Kenyában is aktív terrorcsoport, amely rendszerint hajt végre merényleteket a kormányok, külföldi békefenntartók, segélymunkások, újságírók és civilek ellen. Akárcsak a Szíriában és Irakban legyőzöttnek nyilvánított Iszlám Államnak, célja egy szigorú saría törvénykezésen alapuló iszlám állam létrehozása, a világi kormányzatok megdöntése. Az Al-Shabaab saját bevallása szerint dzsihádot, "szent háborút" folytat az iszlám ellenségei ellen. Szakértők szerint a csoport hozzáállása és módszereik kísértetiesen hasonlítanak a tálibokéhoz.

Karácsony előtt már napok óta érkeztek jelentések az iszlamisták előrenyomulásáról, a figyelmeztetések ellenére a kormányerők kevés erőfeszítést tett megállításukra. A város elfoglalása után Szomália nemzetközi partnerei légicsapásokat hajtottak végre a terrorcsoport ellen, egyelőre nem tudni, milyen sikerrel - írja a Somaliguardian. A legfrissebb fejlemények azonban arra utalnak, hogy az al-Shabab folytatja az év elején kezdődött sikeres ellentámadás sorozatát, amely során visszafoglalta Dél- és Közép-Szomália nagy területeit.

A szomáliai kormány még nem kommentálta a terrorcsoport karácsonyi sikerét.