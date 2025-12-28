Négynapos leállással indul az újév az MBH Banknál

leállás;bankszünnap;MBH Bank;2026;

2025-12-28 08:36:00 CET

A pénzintézet arra kéri az ügyfeleit, hogy a tranzakciókat időzítse a bankszünnapokat megelőző időszakra.

Informatikai rendszereinek korszerűsítése érdekében december 31. (szerda) 22 órától január 4. (vasárnap) 20 óráig egybefüggő bankszünnapot tart az MBH Bank – írja közleményében a pénzintézet.

A tájékoztatás szerint az érintett időszakban leállás tapasztalható majd többek között az elektronikus csatornák elérésében, az átutalási megbízások teljesítésében, a készpénzfelvételben, valamint a befektetési szolgáltatások elérésében, és fennakadások lehetnek a bankkártyahasználatban is. A bankfiókok január 5-én, normál üzletmenet szerint nyitnak ki.

Az MBH bank kiemeli, hogy a bankszünnapok teljes ideje alatt biztosítja a hitelkártya használatot, a kereskedői kártyaelfogadó szolgáltatást (POS, VPOS), valamint a SZÉP kártya használatot. A betéti kártyákat a bankszünnapok alatt a december 31-e 22 órai utolsó ismert online egyenleg erejéig lehet használni január 4-e 20 óráig. A bankkártya tiltás Telebankon keresztül elérhető 0-24 órában, a belföldről díjmentesen hívható 06 80 350 350-es, vagy a külföldről hívható +36 1 373 33 99-es telefonszámon.

A bank az ügyfeleit arra kéri, hogy a tranzakciókat és egyéb banki ügyeket időzítse a bankszünnapokat megelőző időszakra. Emellett mindenkinek javasolja, hogy ellenőrizze számlaegyenlegét, gondoskodjon arról, hogy elegendő fedezet álljon rendelkezésre, valamint vizsgálja felül a bankkártyás tranzakciós limitjeit.

A bankszünnapokkal kapcsolatos további részletek ezen a linken találhatók.