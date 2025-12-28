A Mohu megállapodott a hulladékcégekkel, a kevesebb pénz csak fenyegetés volt

hulladék;megállapodás;fenyegetés;szemét;koncesszió;Mohu Mol;

2025-12-28 07:50:00 CET

A települési hulladékcégek kezelhetőnek tartják, hogy a javadalmazásuk jövőre változatlan marad.

A Mohu mára valamennyi térségi hulladékos közszolgáltatóval megállapodott a jövő évi díjakról, a szolgáltatás folyamatos – közölték megkeresésünkre a hazai hulladékipar irányítását és így a kukadíjak beszedését 2023 közepén 35 éves koncesszió keretében átvevő, Mol-hátterű cégnél.

A Mohu és a települési szilárdhulladék-szállítást változatlanul végző közszolgáltatók között érdemi párbeszéd zajlik a jövő évi elszámolásról – közölte lapunkkal Nagy László, a hazai hulladékszállítókat képviselő Köztisztasági Egyesülés igazgatója. Bár a szolgáltatásban résztvevő cégek eddigi tapasztalatai szerint jövőre országos átlagban az idei díjak maradhatnak, a korábban fenyegetésként megjelenő 10-20 százalékos csökkentésnél ezt is kezelhetőbbnek tartják.

Magyarországon jelenleg 70-80 cég végez ilyen közszolgáltatást. Közülük hat úgynevezett régiókoordinátor, a többiek alvállalkozók. December közepén a Mohu még többükkel tárgyalt a 2026-os díjelszámolásról, ami az igazgató szerint nem szokatlan.

Bár a tavalyinál kisebb mértékben, de a Mohu költségcsökkentési intézkedései nyomán idén is akadtak közszolgáltató-cserék. Az év elején például kizárták a Közép-Magyarországi Regionális Hulladékgazdálkodási Nkft.-t a szolgáltatók köréből, amit Nagy László szakmai okokból üdvözöl. Míg nemrég az egyik legnagyobb térségi hulladékcégnek számító, tőzsdén jegyzett Vertikal tizedét megvette a Hodler Capital, addig a Central European Opportunity Magántőkealap áttételes tulajdonában lévő Békés vármegyei szolgáltató, a Tappe és a hozzá tartozó Békéscsabai Városüzemeltetési Kft. a Mohuhoz kerül. (Előbbi vevőt a 444 Lázár János köreihez sorolja, míg utóbbi eladót a HVG a kormányfő vejéhez, Tiborcz Istvánhoz köti.) A Budapest és térsége ellátását végző, az irányító Mol és a főváros közös tulajdonában lévő Mohu Budapestnél leginkább a néhány napos szeptemberi munkabeszüntetés borzolta a kedélyeket. A napokban Szentendre ellátását is a Mohu Budapest vette át.

Lapunk más forrásból származó értesülései szerint a Mohu 2025. augusztusi vezetőváltásához hozzájárult, hogy a kamatok, adó és amortizáció előtti (EBITDA) eredmény idén nem sikerült nullára tornászni és most ez lett a jövő évi cél is. Bár ezt a Köztisztasági Egyesülés vezetője nem kommentálta, a Mohu tavalyi, 50 milliárd feletti veszteségén nem csodálkozik. A 2023 közepén induló hulladékkoncesszió keretében ugyanis a Mohu azt a lakossági hulladékszállítást vállalta, amit a korábbi irányító, az állami NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 2023 előtt csak évi 70-80 milliárd forintos állami támogatás segítségével tarthatott életben.

Ez a 2013-ban 2010-es szintre csökkentett és azóta is változatlan lakossági díjakban gyökerező hiány a szakember szerint azóta évi százmilliárdosra is nőhetett.

Bár a Mohu a nagyon alacsony lakossági díjbevételek mellett a termékek gyártóira vagy első forgalmazóira adóként kivetett Kiterjesztett Gyártói Felelősségi (Extended Producer Responsibility, EPR-), valamint Kötelező Visszaváltási Rendszer (Deposit Return System, DRS-) díjbevételekre is jogosult és eme, összesen mintegy 450-500 milliárd forint bevételt biztosító kasszák között tilos az átjárás, a lakossági hulladékszállítás hatalmas hiányát a szakemberek nehezen függetlenítik az olykor uniós csúcstartó EPR-díjak szerintük aránytalan, folyamatos továbbemelésétől. A hulladékkoncesszió szokatlanul hosszú, 35 éves időtávját maga az Orbán-kormány is az első évtizedek várható veszteségeivel indokolta.

A magyar kukakoncessziót az EU többek között annak indokolatlanul hosszú időhatálya miatt kötelezettségszegési eljárással fenyegeti. Ennek tovagyűrűző hatásaként szélsőséges esetben a Mol akár vissza is léphet a koncessziótól; a szerződés értelmében az államnak ilyenkor kártérítési kötelezettsége is fennállhat a koncessziós társaság felé – hívta fel a figyelmet Nagy László.

Nagykanizsával is megállapodtak A napokban született meg az egyezség a Mohu és a Nagykanizsa tulajdonában lévő Viridis-Pannonia NKft. között is – tudtuk meg más forrásból. Idén év elején alku híján a Mohu a térség régiókoordinátorával, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási NKft.-vel akarta lecserélni a szolgáltatást addig végző, városi hátterű céget. Ám miután előbbi emberei helyismeret híján nem tudták elszállítani az akkorra már igencsak felgyülemlett szemetet, a felek megegyeztek és a Viridis-Pannonia megtarthatta területét.