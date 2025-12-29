kormánypropaganda;vakhit;

2025-12-29 06:00:00 CET

Fideszes az, aki nem tudja. No persze nem a Fiatal (???) Demokraták (???) élén álló két-háromszáz politikusról van szó; hanem a szavazótábor mintegy 80-90 százalékáról.

A fideszes nem tudja, hogy Magyarország gazdasági növekedése a legalacsonyabb az Unióban. A fideszes nem tudja, hogy a magyar infláció rendre a legmagasabbak között van, volt olyan negyedév, amikor az unós átlag kétszerese, az euróövezeti átlag háromszorosa. A fideszes nem tudja, hogy az elmúlt 15 évben Lettország, Litvánia és Románia számos mutatóban, így a legfontosabban, az egy főre jutó GDP-ben megelőzött bennünket. A fideszes nem tudja, hogy az országok versenyképességének ranglistáján a NER alatt vagy húsz helyet rontottunk. És nem tudja azt sem, hogy a miénk az Európai Unió legnagyobb korrupciója és legkorruptabb kormánya.

A fideszes nem tudja, hogy 1867 óta, amióta miniszterelnökök állnak az ország élén, a mostani az első és egyetlen, aki kormányfőként meggazdagodott. A fideszes nem tudja, hogy az ősgonosz Gyurcsány Ferenc országvezetőként öt éven át jótékony célokra ajánlotta fel a fizetését.

A fideszes nem tudja, hogy a magyar történelemben még soha egyetlen kormány sem költött ennyit propagandára – persze az adófizetők pénzéből. A fideszes nem tudja, hogy 1867 óta csak az Orbán-kormányok üléseiről nem készül jegyzőkönyv. A fideszes nem tudja, hogy Magyarországon lényegében felszámolták a műemlékvédelmet. A fideszes nem tudja, hogy kormánya környezet- és környezetvédelem-ellenes; hogy a Világon csak néhány, talán négy országnak nincs környezetvédelmi minisztere.

A fideszes nem tudja, hogy a 27 uniós tagállam közül Magyarország költ a legkevesebbet (GDP-arányosan) szociálpolitikára. A fideszes nem tudja, hogy a magyar állam önmagára többet, egészségügyre kevesebbet fordít, mint az uniós tagállamok többsége. A fideszes nem tudja, hogy a közszolgálati média elfoglalása és kisajátítása ilyen mértékben csak volt szocialista országban, de ezek közül is talán csak hazánkban fordult elő.

A fideszes nem tudja, hogy Ukrajnának nem érdeke ellentéteket szítani egy uniós és NATO-tagállammal, így hazánkkal sem. A fideszes nem tudja, hogy a határon túli magyarok sorsán zsarolással, vétóval, gyilkos nyilatkozatokkal és uszítással nem lehet segíteni, viszont türelmes, szívós, baráti hangvételű, akár többször ismétlődő tárgyalásokkal igen. A fideszes nem tudja, hogy az Ukrajna kapcsán az adófizetők pénzére hivatkozó kormánya templomot épít, sportegyesületet támogat, kamatmentes hitelt nyújt, adományoz – az adófizetők pénzéből.

A fideszes nem tudja, hogy kormánya és országa milyen mértékű függésbe került az orosz és a kínai diktatúrától, diktátoroktól.

A fideszes nem tudja, hogy a furtonfurt szidalmazott „Brüsszel” két Marshall-segélynyi vissza nem térítendő támogatást adott már hazánknak. A fideszes nem tudja, hogy külkereskedelmünknek a körülajnározott Kínával a 2, a gyalázott Unióval a 75 százalékát bonyolítjuk le.

A fideszes nem tudja, hogy egy liberális minimum minden európai bal- és jobboldali párt jellemzője, s hogy a liberalizmus az az eszme, melynek vezére egykor maga is lelkes híve volt. A fideszes nem tudja, hogy a fő politikai ellenfél, a Tisza Párt nem baloldali, hanem jobbközép erő. A fideszes nem tudja, hogy kedvenc csapata szélsőjobboldali párt.

A fideszes nem tudja. Ha tudná, talán nem is lenne fideszes.

