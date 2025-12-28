Megtalálták a Mosonmagyaróvárról eltűnt osztrák férfi holttestét

Mosonmagyaróvár;holttest;eltűnés;Lébény;

2025-12-28 13:53:00 CET

A 65 éves férfi a kutyájával és az autójával tűnt el december 5-én.

Vadászok találták meg szombat délután, egy Lébényhez közeli külterületen annak az osztrák férfinak a holttestét, aki december elején tűnt el Mosonmagyaróvárról – derül ki a Kulcsár Kutató-Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány Facebook-oldalán közzétett közleményből.

A Blikk korábbi cikke szerint a 65 éves férfi a kutyájával és az autójával tűnt el december 5-én. A keresésben több szervezet is részt vett, valamint az osztrák hatóságok is beszálltak, elrendelték a férfi és a jármű körözését. Felesége akkor a lapnak elmondta, férje nem ismeri Magyarországot és nem tud magyarul.