Átalakítaná az önkormányzati rendszert az Orbán-kormány, kár, hogy eddig az ellenzékiek mellett fideszes polgármesterek véleménye sem érdekelte

önkormányzati rendszer;

2025-12-28 18:45:00 CET

A településvezetők párthovatartozástól függetlenül lázadnak a szolidaritási hozzájárulás ellen.

Mandátumot kapott Navracsics Tibor, hogy kezdje meg a tárgyalásokat egy középtávon végrehajtandó, az önkormányzati rendszert érintő finomításról. A közigazgatási és területfejlesztési miniszter szerint egy szombati Facebook-videóban beszélt erről, elárulva, az előkészületek zajlanak, januárban pedig megkezdik a konzultációsorozatot, ahogy azt tették a Versenyképes Járások vagy az önazonosságvédelmi törvény koncepciójánál is.

Azt – fűzhetjük hozzá – Navracsics Tibor elfejtette megemlíteni, hogy az ellenzéki vezetésű és többségi önkormányzatok véleményét egyszer sem vették figyelembe. Az említett önazonossági törvény miatt például a Roma Parlament Polgárjogi Mozgalom azt kérte, hogy a bizottság indítson kötelezettségszegési eljárást a magyar kormány ellen, és érje el a jogszabály alkalmazásának felfüggesztését, mert azt úgy értelmezik kutatók és roma polgárjogi szakértők, hogy egyfajta „cigánytörvény” született.

Ahogy arról beszámoltunk, éppen az önkormányzatok véleményének figyelmen kívül hagyása miatt tart szükségesnek egyeztetéseket már az új leendő kormánytól az önkormányzati finanszírozás, és a szolidaritási hozzájárulásnak nevezett egyenlőtlen elvonási rendszer átalakításáról a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) és a Megyei Jogú Városok Szövetségének (MJVSZ) tíz polgármestere.

A hétvégén több polgármester is posztolt a karácsonyi közlönyben megjelent szolidaritási hozzájárulások ügyében. Örsi Gergely például vasárnap így tette szóvá a 2026-ra tervezett elvonásokat: „A kormány karácsonyi ajándéka a II. kerületnek - több mint 4 milliárd forintot vonnak el városrészünktől. Ezzel a lépéssel a szolidaritási hozzájárulást Budán 2019 óta a 15-szörösére emelték. Vagyis újabb körülbelül 500 millió forinttal többet vonnak el, amiről még mindig nem tudhatjuk, hogy melyik országrészben, milyen fejlesztésekre költik.”

Cser- Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere azt jelezte Facebook-posztjában, hogy továbbra is meggyőződése, hogy a helyi források felhasználásáról elsősorban helyben kell dönteni. Azt írta, hogy polgármester kollégáikkal közösen, párthovatartozástól függetlenül dolgozzák ki a Megyei Jogú Városok Szövetségének a szolidaritási hozzájárulás csökkentésére, valamint a kötelező feladatok áttekintésére és a teljes önkormányzati finanszírozási rendszer átgondolására tett javaslatát. Székesfehérváron várhatóan 30 milliárd forint felett lesz a beszedett iparűzési adó mértéke, amiből 9,5 milliárdot kell majd befizetni a központi költségvetésbe. Ezt a polgármester magas összegnek tartja. Cser-Palkovics András elmondása szerint régóta hangoztatja, hogy lehetne hatékonyabban is, térségi, regionális alapon szétosztani egy mérsékeltebb összegű szolidaritási hozzájárulást. Egyébként a települések közül a legtöbb hozzájárulást jövőre Budapestnek kell befizetnie: 97,7 milliárd forintot.